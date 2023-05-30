Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашии увеличится почти на четверть

О планируемом росте по сравнению с 2022 годом на 24,5% рассказал в прямом эфире в соцсетях вице-премьер–министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов. Темой трансляции, организованной на площадке Центра управления регионом Чувашии, стала финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

«В этом году на развитие субъектов МСП предусмотрено более 2 млрд рублей, что в 1,5 раза больше предусмотренных и освоенных средств 2022 года и в 2,5 раза – 2021 года. Так, на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» направлено порядка 1,6 млрд рублей», – рассказал Дмитрий Краснов.

Поступали вопросы от пользователей соцсетей и про институты господдержки. Спрашивали, куда можно обратиться для реализации бизнес-идеи или получить государственную поддержку.

«Есть единое окно – это центр «Мой бизнес» пр. Ленина, 12Б. Здесь специально обученные сотрудники, которые расскажут о всех мерах поддержки: от идеи до ее воплощения в жизнь. Любой предприниматель может прийти и по любому вопросу получить консультацию. А если бизнесмену меньше 25 лет, то он получить грант по линии Минэкономразвития для открытия или развития своего дела. 26 мая, в день предпринимателя, вручили сертификаты 17 молодым предпринимателям», – ответил Дмитрий Краснов.

Жители также интересовались какими качествами должен обладать предприниматель и как можно встретиться с министром.

«В то время, кода занимался бизнесом считал, что главное – это идея и ничего не бояться ее реализовать. Потому что бизнес строится от проблемы потребителя, которую можно решить быстро и эффективно. Сейчас я понимаю, что идея – это только начало. Намного важнее это команда. И, конечно, навыки, которые должны быть присуще лидеру. Чтобы собрать команду из непохожих, отличающихся людей, которые пойдут за тобой и создать для них рабочую атмосферу», – поделился министр.

В прямом эфире руководитель Минэкономразвития рассказал, что каждую среду по два часа встречается с предпринимателями. Бизнесмены получают консультации по различным вопросам поддержки, реализации своих проектов. Министр поделился, что планирует внедрить бизнес-завтраки, о чем заранее сообщит в своих социальных сетях.

Посмотреть прямой эфир можно в сообществе ЦУР Чувашской Республике по ссылке https://vk.com/tsur21?z=video-201863389_456239522%2Ff509b1cc257b3e6f46%2Fpl_wall_-201863389

чувашинформ.рф.