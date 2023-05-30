МВД по Чувашской Республике информирует о возобновлении приема заявлений на загранпаспорта нового образца

Как сообщают в Управлении по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике, с 1 июня 2023 года возобновляется приём заявлений на получение биометрических заграничных паспортов сроком действия 10 лет.



Информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах подразделений по вопросам миграции и многофункциональных центров, предоставляющих данную государственную услугу, размещена на официальном сайте МВД по Чувашской Республике.

Напоминаем о возможности подачи заявлений для получения государственных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.