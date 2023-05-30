В Чувашии в День защиты детей откроется первая в этом году библиотека нового поколения

1 июня в День защиты детей в с. Батырево распахнёт двери новая детская модельная библиотека, модернизированная в рамках национального проекта «Культура».

«В 2023 году это первый из объектов, которые откроются в Чувашии в рамках нацпроекта «Культура». Всего в этом году в республике станут модельными шесть библиотек. Также в трёх муниципальных округах уже в июне появятся автоклубы. Это настоящий подарок для наших жителей ко Дню Республики», - сообщила министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Детская библиотека Батыревского района стала победителем отборочного тура среди субъектов Российской Федерации на модернизацию библиотек в 2023 году в рамках национального проекта «Культура». Для участия в конкурсе на модернизацию в библиотеке в 2020 году был проведен текущий ремонт на сумму 1060000 рублей. В здании обновили системы отопления, освещения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установили новые двери. Был осуществлен монтаж пожарной сигнализации, покрашены стены, установлены подвесные потолки, пандус для маломобильных посетителей, оборудован санузел.

Обновлённая библиотека станет информационным, образовательным, культурным, творческим, досуговым центром, слоган которого «Читай – познавай, твори – развивайся, думай – мечтай – добивайся!». Для досуга детей подготовлены выставочная зона «Краски детства», зона коворкинга «Вектор чтения», трансформируемая многофункциональная зона для интерактивного досуга «ЧИТАЙмер успеха», зона пребывания малышей и дошкольников «Читалочка».

Для местного сообщества библиотека выступит в роли многофункционального социально-культурного центра. Модернизация библиотеки предоставит батыревцам уникальные возможности и комфортные условия для получения библиотечно-информационных услуг, повысит качество жизнедеятельности населения. Обновленная библиотека обеспечит доступ пользователей к информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, предоставит комплекс информационных, социальных и культурно-досуговых услуг, чем привлечет больше читателей и партнеров.

Минкультуры Чувашии.