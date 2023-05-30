В преддверии Международного дня защиты детей в Чувашии пройдет форум «Безопасное детство»

Основной целью проведения форума станет обсуждение вопросов обеспечения безопасности детей и подрастающего поколения, а также привлечение внимания общественности и органов власти к вопросам защиты прав, здоровья, жизни детей и подрастающего поколения.

Организатором проведения форума выступит Общественная палата Чувашской Республики.

На мероприятии будет организована работа тематических площадок по обсуждению актуальных вопросов, в том числе об организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, об организации профилактической работы с несовершеннолетними, о межведомственном взаимодействии субъектов профилактики, а также о роли представителей общественности в работе с детьми.

Участниками форума станут представители органов государственной власти, органов местного самоуправления Чувашской Республики, некоммерческого сектора республики и средства массовой информации.

Источник: opchr21.ru.