Армию России пополнят около 1400 новобранцев из Чувашии

Призывники в зону проведения специальной военной операции направляться не будут.

С 1 апреля по всей стране начался призыв граждан России на военную службу. Призывная кампания завершится 15 июля 2023 года. Соответствующий Указ подписан Президентом страны 30 марта.

«Мы активно реализуем мероприятия по весеннему призыву граждан на военную службу. И хотя большинство процессов идут штатно, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания и активизации. Сегодня обсудим и примем решения, которые помогут нам выполнить все запланированные мероприятия и обеспечить успешную весеннюю призывную кампанию», — сказал Олег Николаев.

Всего в эту кампанию из республики планируется призвать около 1400 человек. Как сообщил военный комиссар Чувашии Бахтиёр Холиков, призывники в зону проведения специальной военной операции направляться не будут.

В ходе весенней призывной кампании около 225 новобранцев из Чувашии уже отправились на службу в войска.

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, кто признан временно не годным к военной службе по здоровью или имеет тяжелое семейное положение. Также право на отсрочку от призыва имеют студенты-очники вуза и аспиранты.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.