Пиар-специалисты здравоохранения Чувашии стали одними из лучших в России по версии Международного конкурса «Пресс-служба года»

26 мая в Москве состоялся финал ежегодного Международного конкурса для специалистов по связям с общественностью «Пресс-служба года». Члены жюри отметили сразу 3 пиар-специалистов здравоохранения Чувашии. Среди лучших оказались пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики Роман Павлов, а также два сотрудника Республиканского онкологического диспансера: специалист по связям с общественностью Елена Артамонова и начальник отдела социального маркетинга Ольга Краснова.

Как отмечают организаторы, в этом году жюри оценило почти 600 PR-проектов в 17 номинациях от представителей бизнеса, госсектора и некоммерческих организаций со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Проект Романа Павлова «Чем живешь, медработник?» занял 2 место в номинации «Лучший PR-проект в государственной сфере». Его целью было повысить лояльность населения к медицинским работникам, рассказать об их увлечениях и подчеркнуть, что за «белыми халатами» скрываются скромные и талантливые люди.

Елена Артамонова и Ольга Краснова победили в номинации «Лучший пресс-релиз» (среди 48 участников) своим материалом о сложной операции по удалению опухоли желудка, который был опубликован в региональных и федеральных СМИ. Жюри также отметило информационно-образовательный проект Республиканского онкодиспансера «Я только спросить», который удостоился награды «Отличник конкурса» в номинации «Лучший PR-проект в медицине».

«Третий год помимо основных мест, мы выделяем и награждаем еще несколько мест в каждой из номинаций, не распределяя между ними очередность, дипломами «Отличник конкурса». Это специалисты, которые набрали наибольшее количество баллов при голосовании жюри в своей номинации, но которым не хватило всего несколько баллов для вхождения в тройку лидеров», — пояснил председатель жюри конкурса и главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов.

Напомним, Роман Павлов, Ольга Краснова и Елена Артамонова также входят в ТОП-11 специалистов по связям с общественностью Чувашии по итогам конкурса «PRoфи-21». От лица Министерства здравоохранения Чувашской Республики поздравляем коллег с заслуженными наградами!

Минздрав Чувашии.