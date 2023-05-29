О субсидиях на оплату ЖКУ

Размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг зависит от прожиточного минимума, совокупного дохода семьи, количественного состава семьи и размеров республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утверждаемых Кабинетом Министров Чувашской Республики.



Субсидия предоставляется сроком на шесть месяцев. Но может быть и такое, когда субсидия в отопительный период предоставляется, а для назначения в межотопительный период основания не имеется.



При изменении региональных стандартов производится перерасчет размеров субсидий без истребования у получателей субсидий каких-либо документов.



В связи с этим в мае текущего года был произведен перерасчет по новым сезонным «летним» стандартам, повлекший за собой изменения в размерах субсидий либо их отсутствие.



Справочно: в апреле 2023 года 671 семья из Шумерли и Шумерлинского округа получила субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на общую сумму 1,2 млн рублей (по «зимним» стандартам), в мае после перерасчета — 198 семей на сумму 340 тыс. рублей (по «летним» стандартам).



ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.