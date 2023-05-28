Участнику СВО – помощь и поддержка

В адрес координационного центра по вопросам социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, поступило обращение участника боевых действий в зоне СВО. Его интересовал вопрос получения мер социальной поддержки. 16 мая гражданин был приглашен на очередное заседание координационного центра.

Вопрос получения участником СВО комплексной соцподдержки рассматривали заместитель главы администрации города И.В. Сасакина, директор Шумерлинского комплексного центра соцобслуживания населения Е.И. Волкова, начальник отдела соцзащиты населения Н.Н. Чурашова, начальник клиентской службы шумерлинского отдела отделения СФР по Чувашской Республике О.С. Сомова, специалист по социальной работе ММЦ С.С. Лукьянова, начальник Центра занятости населения по Шумерле А.Н. Елесин, и.о. военкома по Шумерле и Шумерлинскому МО Н.А. Абрамов.

В ходе заседания были выслушаны предложения членов координационного центра и даны разъяснения по получению мер социальной поддержки, составлен маршрут оказания поэтапной помощи. Рассмотрены вопросы содействия в оказании трудоустройства и возможной профессиональной переподготовки, медицинской и психологической реабилитации, получения льгот.



В свою очередь гражданин выразил признательность в том, что его проблемы не остались без внимания, поблагодарил за помощь и поддержку.



По вопросам оказания семьям военнослужащих социально-психологической поддержки можно обратиться с 08:00 до 17:00 по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9, тел.: 8(83536) 2-69-11, 2-91-27, 2-00-84.

Кроме того, любой член семьи мобилизованного может обратиться на круглосуточную горячую линию #МыВместе 8-800-200-34-11, в региональный штаб #МыВместе по номерам: 8(8352) 45-13-88, +7-995-930-84-24 вне зависимости от населенного пункта.

Шумерлинский КЦСОН.