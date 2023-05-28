Никого нет дома

Как сделать перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354, при временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии в жилом помещении потребителя коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании заявления и документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя в жилом помещении, осуществляется перерасчет размера платы за указанную услугу.



Для проведения перерасчета нужно будет до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию (а при наличии прямого договора на вывоз мусора — к оператору ТКО) с заявлением о перерасчете, приложив документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия.



В качестве документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя по месту постоянного жительства, могут прилагаться: копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов; справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении; проездные билеты, оформленные на имя потребителя, или их заверенные копии; счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заверенные копии; документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания, или его заверенная копия; справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал; справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием; справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, и иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.



ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашии в г. Шумерле.