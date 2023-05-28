Игры вновь собрали юных патриотов

На прошедшей неделе в Егоркинской школе состоялся муниципальный этап военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок».

В первый день юнармейцы показали свое мастерство в строевой подготовке, теоретическом конкурсе, разборке и сборке автомата, стрельбе, силовой гимнастике (подтягивание и отжимание) и выполнении норматива по одеванию общевойскового защитного комплекта.



Во второй день юнармейцы школ округа приняли участие в творческом конкурсе «Визитная карточка команды», представляли многожанровую композицию, затем провели тактическую игру на местности (марш-бросок и преодоление зараженного участка, оказание медицинской помощи, эвакуация раненых, метание гранаты, переползание под условной колючей проволокой и т.д. ).

Все участники юнармейского движения продемонстрировали свои лучшие качества. По результатам состязаний в группе «Зарница» 1-е место завоевала команда Ходарской школы, 2-е место – команда Алгашинской школы и 3-е место – команда Юманайской школы. В группе «Орленок» лидером стала команда Егоркинской школы, на 2-м месте — команда Юманайской школы. Лучшим командиром-зарничником признан С. Волков из Юманайской школы, в группе «Орленок» звание лучшего командира получил А. Улисов.



В завершение мероприятия отличникам физической подготовки были вручены удостоверения и знаки отличия ВФСК ГТО.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.