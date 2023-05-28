За спорт! За силу! За Победу!

Второй десяток лет в кабинетах районного начальства витает, пока безрезультатно, идея строительства спортзала в селе Нижняя Кумашка. Лучшим местом для этого объекта является «заброшка» — так детвора называет территорию заброшенной школы. В начале прошлого века здесь была построена деревянная пятиглавая церковь, при ней имелась школа.

В 1959 году здание закрытой церкви перестроили в среднюю школу. Затем неподалёку построили кирпичное здание. В 2005 году школу закрыли, заброшенное деревянное здание всё более разрушалось, и в 2015 году жители села, бывшие ученики исключительно по своей инициативе разобрали покосившиеся стены до самого низа. Участок был разделен на огороды трём многодетным семьям. Однако земли хозяевам тоже не пригодились, судя по зарослям самосевного леса.



Чтобы сподвигнуть власть на дальнейшие, после составленной два года назад сметы, действия по строительству Дома спорта, мы решили выкупить один из частных неиспользуемых участков для строительства небольшого стадиона. Идею поддержали добровольцы, и всего за сутки этот участок был убран от бурьяна, кустарников, мы выкорчевали экскаватором деревья, сгребли мусор и установили футбольные ворота из стволов черёмухи. Ударно поработали Сергей Никитин, Федя Антропов, Женя Семёнов, семья Яргунгиных, Коля Игушкин, Алексей Маскин и др. Депутат округа Дмитрий Самарин предоставил экскаватор.



7 мая сами футболисты доделали ворота и развесили красные победные флаги. На поле выстроились три команды по семь игроков — из д. Верхняя Кумашка, с. Нижняя Кумашка и п. Волга с п. Ульян-Поле. Заблаговременно было объявлено о выделении денежных призов руководителем чебоксарского «Музея СССР».



В суматохе забыли про судейский свисток, так что судье Гене Уфилину голосом пришлось управлять разгоряченными футболистами. А играли ребята великолепно! Особенно из Волги и Ульян-Поля, забивая по 7-8 голов. Каждая команда играла в двух матчах поочередно по 20 минут.



В итоге первое место заняла сборная команда из Волги и Ульян-Поля (капитан — Михаил Сапожников), второе место заняли нижнекумашкинцы (капитан — Алексей Маскин) и третье место заняла команда из Верхней Кумашки (капитан — Федя Антропов). У них не хватило мужчин, поэтому на поле мужественно бились за победу девочки начальных классов: Нелли Антропова и Вика Грачева.



В матче двух Кумашек была ничья, 2:2, но судья девчатам один гол не засчитал — кто-то отправил мяч в ворота рукой. Очень было жаль, но… правила!



Обещанные призы были вручены: победителям — по 1 тысяче рублей, за 2 место — по пятьсот, а за третье — большой кулёк конфет.



Молодцы наши футболисты и футболистки! Если так работать и играть, Дом спорта в Кумашке построится!



Н. Адёр, организатор.