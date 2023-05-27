Спасибо, наставник!

В детстве мы мечтаем об одной профессии, а когда приходит время выбора – выбираем совсем другую. Так случилось и со мной, только в моем случае не я выбирала профессию, а она выбрала меня. Думая об этом сейчас, понимаю – по-другому и не могло случиться.

В октябре 2013 года я вступила в должность заведующей Туванской сельской библиотекой. И мою руку вложила в свою ладонь так нежно и надежно мой библиотекарь, мой наставник, мой учитель в профессии – Галина Николаевна Харитонова.



Эта скромная, необыкновенно трудолюбивая, отзывчивая, добрая, переживающая за всех и всё женщина является для меня идеалом человека, руководителя, профессионала. Меня Галина Николаевна научила в профессии всему, научила любить и рутинную работу, и творческую. Благодаря ей я с головой окунулась в библиотечное дело, научилась хорошо разбираться в книгах, организовывать интересные мероприятия, оформлять книжные выставки, узнала и много других секретов нашей профессии.



Галина Николаевна родилась и выросла в селе Туваны, после окончания Туванской школы вернулась в нее же в качестве старшей вожатой. Всегда была окружена детьми и взрослыми, что ей очень нравилось. Но с детства она тянулась к книгами. Окончив в 1989 году Цивильское культпросветучилище, возглавила Туванскую сельскую библиотеку.



Галина Николаевна очень хорошо знала свое дело, и каждый посетитель библиотеки был уверен в ее своевременной профессиональной помощи. Библиотекарь всегда находила время поговорить с людьми, расспросить их о том, что беспокоило, всегда находила нужные слова, чтобы подбодрить.

К своей работе Галина Николаевна относилась очень серьезно и ответственно. Она выступала с просветительскими лекциями, посещала семинары библиотекарей. За добросовестный труд ее не раз награждали почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами.



Отвечая на вопрос, каким должен быть библиотекарь, Галина Николаевна, в первую очередь, отметила то, что библиотекарь должен идти в ногу со временем, быть разносторонней личностью, ведь сегодня работа в библиотеке — это далеко не только выдача, приём и хранение книг.



На лице у этой милой женщины всегда неизменная улыбка, словно с рождения поселился в ней лучик солнца. Г.Н. Харитонова всех готова согреть теплом своей души. И люди это чувствуют, к ней тянутся. Глядя на нее, понимаешь, что вот именно таким должен быть библиотекарь – по-девичьи веселым, по-матерински заботливым и по-настоящему профессиональным. Двадцать четыре года – таков ее трудовой стаж.



Я бесконечно признательна своей наставнице за то, что она передала мне свои знания, чтобы я состоялась как библиотекарь. Спасибо судьбе за встречу и работу с таким неравнодушным, открытым, позитивным, замечательным профессионалом!



Т. Петрова, зав. Туванской сельской библиотекой.