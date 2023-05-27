На модернизацию коммунальной инфраструктуры направят свыше миллиарда рублей

Соответствующие объемы финансирования предусмотрены утвержденной Правительством Чувашии программой с привлечением средств Фонда развития территорий.

Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» включает в себя модернизацию тепловых сетей в Алатыре (2 проекта) и в Шумерле (4 проекта). Их общая стоимость составляет 1 млрд 45 млн рублей, из которых 764,4 млн рублей – средства фонда, 280,7 млн рублей — республиканского бюджета. Работы по обновлению более 62 км инженерных сетей рассчитаны на 2023—2024 годы. По всем 6 проектам получены положительные заключения экспертизы, ведется работа по заключению контрактов на выполнение строительно-монтажных работ.

В рамках программы в Шумерле будут построены тепловые сети, сети горячего водоснабжения с подведением инженерных коммуникаций в поселке Лесном, по улицам Котовского, МОПРа и Чкалова.



Реализация проектов с синхронизацией с существующими программами (1 и 2 этапы модернизации сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в Шумерле за счет средств Фонда национального благосостояния, строительство 2 блочно-модульных котельных в Алатыре по Республиканской адресной инвестиционной программе) позволит значительно обновить тепловое хозяйство в Шумерле, Козловке и Алатыре. Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу поддержать муниципалитеты, «чтобы уровень квалификации администраций соответствовал для реализации таких масштабных задач».



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.