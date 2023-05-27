Мыслить нестереотипно

В Год педагога и наставника мне хотелось бы рассказать о моем наставнике Наталье Николаевне Осиповой, заведующей Торханской сельской библиотекой.



До устройства на работу я и не представляла, что когда-нибудь моя трудовая жизнь будет связана с библиотекой. Я самый молодой работник в библиотечной системе Шумерлинского муниципального округа, мой стаж работы чуть больше двух лет. Но за эти два года я получила уникальный опыт, и это заслуга моего наставника.



В первую встречу Торханская библиотека поразила меня своей инновационностью. Вместо привычного читального зала и абонемента меня встречали функциональные зоны: выставочное пространство, своеобразный конференц-зал, оснащенный медиасистемой, мини-музей «Лесной кондуктор», лаундж-зона, сенсорная комната «Little foot: территория детского чтения и творчества» и др.



До встречи со своим наставником я, как и многие пользователи библиотек, мыслила стереотипно, считая библиотекарей серыми мышками. Каково же было мое удивление, когда в библиотеке меня встретила обаятельная, современная заведующая. Без преувеличения, Наталья Николаевна Осипова — отважная, решительная, с легкостью возлагающая на себя ответственность за реализацию новых проектов, пользующаяся большим авторитетом у населения, уважением среди коллег.



Наталья Николаевна работает в тесном контакте со школой и дошкольными учреждениями. Её инициативность, творческий подход к профессиональной деятельности ежедневно помогают в формировании информационной среды Торханской библиотеки. Она активно участвует в проведении массовых библиотечных и районных мероприятий и по праву считается энтузиастом своего дела. Наталья Николаевна старается разнообразить формы и методы библиотечной работы, использует позитивный опыт коллег республики и страны, чтобы её учреждение всегда шло в ногу со временем. Ее заслуги оценены наградами не только районного, но и республиканского уровней.

«Если что-то делать, то делать на совесть» — жизненное кредо Натальи Николаевны.



Сегодня я с уверенностью могу сказать, что библиотекарь – это действительно моя профессия. Каждое мудрое слово, подсказка, опыт моего наставника навсегда в моем сердце.



Н. Белова, гл. библиотекарь Торханской сельской библиотеки.