Делегация Шумерлинского муниципального округа принимает участие в агрослете «Лучшие на селе»

Слет проходит на базе отдыха «Медвежий угол» в с.Яншихово-Норваши Янтиковского округа.В программе запланирована спартакиада сельской молодежи, культурная программа, круглые столы, мастер-классы по организации добровольческой деятельности, патриотическому воспитанию, управлению проектами.К участию приглашены представители сельской молодежи со всех округов республики: врачи, педагоги, работники культуры, сельхозпредприятий.Проект реализуется при поддержке «Единой России», в рамках партийного проекта «Российское село».#ЕР21 #российскоесело







