В стремлении к новым горизонтам

Состояться и стать интересным человек может только тогда, когда находит дело по душе. Нашей сегодняшней героине повезло – она служит профессии, которую искренне любит. И секрет тут прост — она считает ее одной из самых интереснейших и важных.

Мария Кокушина с раннего детства влюблена в библиотеку, в этот ни с чем не сравнимый запах книг, шелест страниц, тишину…



Ее мама, Галина Анатольевна Клячкина, более 30 лет прослужила ее Величеству Книге в стенах городской детской библиотеки им. С.Я. Маршака. «Мама забирала меня из детского сада, — вспоминает Мария, — и приводила к себе на работу во Дворец пионеров, усаживала в самое удобное кресло и вручала яркие детские книжки». Повзрослев, Маша помогала обслуживать читателей, расставлять книги и почти безошибочно разыскивать нужный томик на стеллаже. Со временем девчушка научилась правильно заполнять читательский формуляр и общаться с читателями. Она и сама всегда много читала, причем не только книги по школьной программе, но и научно-популярную литературу, отдавая предпочтение фантастике и фэнтези. Не изменила своим пристрастиям она и сегодня.



В библиотечном мире будущий библиограф чувствовала себя вполне уверенно и комфортно. Более того, иной профессии для себя она и не представляла.



В 2001 году выпускница средней школы № 3 успешно поступила на библиотечное отделение Чувашского училища культуры, по окончании которого вернулась в родную Шумерлю и была принята в штат городской централизованной библиотечной системы методистом по работе с детьми. Учебный процесс молодой специалист решила не прерывать и сразу же поступила на заочное обучение Чувашского государственного института культуры и искусств, выбрав специализацию «менеджмент информационных ресурсов».



Проработав чуть больше года, наша героиня приняла решение перевестись на образовавшуюся вакансию библиографа. С 2009 года Мария Кокушина успешно возглавляет информационно-библиографический отдел городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги.



Что за профессия такая – библиограф, спросит наш читатель? Поверьте, библиографы — уникальные создания. Они знают всё обо всём и в любой момент могут дать ответ на любой вопрос. И не потому, что действительно всё знают, а благодаря умению из потока информации найти нужное и важное. И главное, всё это нужное и важное грамотно систематизировать и облечь в форму. Хороший библиограф не просто найдёт вам информацию, но и предоставит список источников в понятном и логически обоснованном виде.



Вот такие они, библиографы. Мария Кокушина – из их числа.

«Почему-то многие думают, что занятие библиографией – это скучно, — размышляет наша собеседница. — Отнюдь! Да, работа эта кропотливая, требующая усидчивости и прилежности. Но всё это мелочи по сравнению с результатами! По крупицам собранная и бережно хранимая информация – она же на века!»



Стоит отметить, что зав. информационно-библиографическим отделом городской библиотеки им. Г.Н. Айги Мария Кокушина и ведущий библиограф Марина Бадина изо дня в день ведут большую краеведческую работу. Итогом этого кропотливого труда, как правило, являются серьезные исследовательские труды. Достаточно назвать работы последних лет – отмеченный дипломом Союза чувашских краеведов биобиблиографический сборник «Бессмертный полк. Шумерлинцы на фронтах Великой Отечественной войны», каталог о художниках «Сурская палитра», биобиблиографический сборник «Литературная провинция. Шумерлинский край», справочно-биографическое издание «100 лет – 100 имен», различные буклеты, дайджесты и др.



Несколько лет назад при активном участии Марии был реализован большой авторский проект – документальный фильм «Живые голоса истории». Фильм содержит воспоминания и впечатления о военном времени шумерлинцев — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей военной поры, а также рассказы современных школьников о своих прадедах-фронтовиках. Работа была отмечена благодарностью Национальной библиотеки Чувашии.



Мария – специалист-универсал. Без ее участия не проходит практически ни одно мероприятие в библиотеке. В компетенцию библиографа входит создание презентаций, виртуальных выставок, роликов. Она отвечает не только за техническое обеспечение, но и с удовольствием участвует в костюмированных сценариях и постановках. Без преувеличения, Мария Кокушина — это высококлассный IT-специалист, готовый прийти на помощь как читателям, так и коллегам.



Старания Марии не остаются незамеченными — она неоднократно отмечалась ведомственными благодарностями и дипломами, дважды, в 2006 и 2012 годах, становилась стипендиатом Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. В 2021 году награждена Почетной грамотой Минкультуры Чувашии.



Невооруженным глазом видно, как библиограф любит свою работу. «Какая еще профессия в полной мере дает возможность разбираться во многих отраслях знаний и сферах деятельности?» — вопрошает Мария. Вопрос риторический. И тут не поспоришь.



«За 20 лет профессионального стажа я ни разу не усомнилась в правильности своего выбора. Спасибо маме!» — признается наша героиня.



Мария Кокушина искренне надеется и верит, что в ближайшем будущем библиотека им. Г.Н. Айги во всех смыслах похорошеет и приобретет статус модельной библиотеки с соответствующей конкурентоспособной техникой. Иначе и быть не может, этого требует время! «Библиотека должна идти в ногу со временем, — размышляет библиограф о значимости библиотек в XXI веке, — а с развитием технологий традиционной библиотека уже никогда не будет».



Во всех начинаниях Марию поддерживает надежный тыл. Её мужчины, муж Олег и сыновья – семнадцатилетний Даниил и восьмилетний Тимофей, самая главная опора в жизни. Младший сын, рассказывает Мария, с удовольствием прибегает после школы к ней на работу и помогает библиотекарям расставлять книги и встречать читателей. «Совсем как я в детстве!» – с улыбкой говорит Мария.



В чем состоит ключевая формула человеческого счастья? В дружной семье, регулярном саморазвитии и неустанном стремлении к новым горизонтам. По этой формуле представительница семейной династии библиотекарей Мария Кокушина и старается жить.

Ольга Дмитриева.