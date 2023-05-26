Cрок приема заявок на Премию #МЫВМЕСТЕ продлен до 31 мая

Признание и поддержка социальных проектов Чувашской Республики на федеральном уровне

С учетом большого интереса к номинациям и возможностям поддержки проектов участников международной Премии #МЫВМЕСТЕ срок заявочной кампании 2023 года продлен до 31 мая

В этом году от Чувашской Республики поступила 41 заявка на участие в Премии #МЫВМЕСТЕ.

«По многочисленным просьбам мы продлеваем заявочную кампанию до 31 мая. Приглашаем всех авторов общественных и социальных проектов, НКО и бизнес принять участие в региональных этапах Премии. Почти 4 тысячи человек победят в них и смогут презентовать свои инициативы руководству регионов, тиражировать их, получат награды и бесплатное путешествие по России. Полторы тысячи полуфиналистов получат полноценное сопровождение от партнеров Премии, а финалисты будут приглашены на Международный форум, участие в котором традиционно принимает глава государства, вручая Премию лучшим», — прокомментировал Артем Метелев, председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ

Благодаря Премии #МЫВМЕСТЕ признание и поддержку ежегодно получают проекты в сфере волонтерства и благотворительности, программы корпоративной ответственности и устойчивого развития, информационные и медиапроекты, практики социального партнерства. Модель #МЫВМЕСТЕ позволяет Премии быть полезной для максимального количества номинантов. Выбирая одну из трех категорий (Волонтеры, НКО, Бизнес[1]), участвовать в Премии могут все граждане России старше 14 лет, компании и организации всех форм собственности, отраслей, сегментов и размеров.

Значение Премии не ограничивается конкурсным отбором и торжественным награждением победителей. Участники Премии #МЫВМЕСТЕ становятся частью постоянно действующего лидерского сообщества, в том числе на базе региональных клубов #МЫВМЕСТЕ. Организатор Премии – Ассоциация волонтерских центров – совместно с партнерами обеспечивает модерацию сообщества и поддерживает его дальнейшее участие в развитии культуры взаимопомощи и системной благотворительности в России.

В 2022 году в 9 номинациях и 3 спецноминациях национального трека Премии участвовало 33437 проектов из всех регионов страны. Лучшие проекты получили грантовую поддержку на общую сумму 90 млн рублей. 126 финалистов присоединились к сообществу #МЫВМЕСТЕ и приняли участие в годовой образовательной программе. 57 призеров стали героями церемонии награждения, в которой приняли участие Президент России и первые лица страны. Финалистов поддержали губернаторы 31 субъекта России. В спецноминации «Народное признание» наибольшую поддержку россиян получил Фонд продовольствия «РУСЬ», который набрал 148 408 голосов. Все инициативы финалистов оцифрованы и размещены на портале ДОБРО.РФ.

В 2023 году Премия #МЫВМЕСТЕ – это уже одиннадцать номинаций[2] (среди них новые номинации «Обучение служением» и «МЫВМЕСТЕ – Россия»), четыре спецноминации[3] (новая – «Наставничество года») и общий грантовый фонд 90 млн рублей. По окончании заявочной кампании будет дан старт отборочным этапам, которые включают региональный этап, полуфинал и финал. Заявки могут подавать участники Премии всех предыдущих сезонов. Церемония награждения, приуроченная ко Дню волонтера, пройдет в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ на ВДНХ в начале декабря 2023 года. В церемонии по традиции примет участие Президент России Владимир Путин.

Подробная информация на сайте Премия.мывместе.рф.

При поддержке: Росмолодежь. Добро.

Партнеры: Программа развития «Другое дело», Институт развития интернета, Национальные приоритеты, Россия – страна возможностей, Cмартека, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Деловая Россия, Народный фронт, Фонд «Росконгресс», Общество «Знание», Фонд президентских грантов.

Информационные партнеры: ТАСС. Информационное агентство России, РИА Новости, Газпром-Медиа Холдинг, Национальная Медиа Группа, Русская Медиа Группа, Агентство социальной информации, РАЭКС Аналитика, MAER, Leader ID.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ учреждена Федеральным агентством по делам молодежи по поручению Президента России Владимира Путина для того, чтобы выявлять и вдохновлять лидеров положительных социальных изменений из всех регионов России. Премия посвящена гражданскому вкладу в достижение национальных целей развития России до 2030 года. Президент России поддержал инициативу учреждения Премии #МЫВМЕСТЕ, призванной выявлять лидеров социальных изменений из числа НКО, волонтеров, бизнеса и сообщества журналистов, объединения их в сильные команды клубов #МЫВМЕСТЕ во всех регионах страны. Основной целью Премии является признание и поддержка общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Премия стала продолжением одноименной акции и наследием Всероссийского конкурса «Доброволец России». Уже 7 лет награды лучшим проектам вручает лично Президент России Владимир Путин. Такой статус Премии подтверждает высокую оценку активной общественной, благотворительной и волонтерской деятельности в России и заинтересованность государства в развитии института и инфраструктуры лидерства в некоммерческом секторе и в бизнесе, реализующем на практике принципы корпоративной ответственности и устойчивого развития.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ

Победители регионального этапа получат поддержку местных правительств и награды от руководства регионов[4], смогут тиражировать свои проекты. Каждый получит также сертификат на бесплатное путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие». Полуфиналисты встретятся на форумах во всех федеральных округах России — им будет предложена специальная образовательная программа по социальному проектированию под руководством экспертов Фонда президентских грантов.

Победителей регионального этапа будет почти 4 000. В финал пройдут 126 проектов. В 2023 году для них впервые заработает институт наставничества Премии #МЫВМЕСТЕ — программа помощи в совершенствовании проектов, в профессиональном и личностном развитии через обучение, консультации и методическую поддержку.

Свое согласие быть наставниками Премии #МЫВМЕСТЕ подтвердили Галина Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Мария Львова-Белова, уполномоченная при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, Антон Котяков, министр труда и социальной защиты Российской Федерации, Елена Ульянова, президент благотворительного фонда «Равенство возможностей», Рашид Исмаилов, председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество». Всего в этом списке будет 30 руководителей государственных, некоммерческих и бизнес-структур федерального уровня, заинтересованных в системных изменениях социальной сферы.

Финалистов также ждут дополнительные возможности от партнеров Премии по каждой из номинаций: стажировки, вебинары и менторские встречи с топ-менеджментом, приглашение финалистов в качестве спикеров и экспертов, информационная поддержка.

Среди партнеров номинаций — Министерство здравоохранения России, Министерство культуры России, Министерство науки и высшего образования России, Министерство просвещения России, Общественная палата России, Агентство стратегических инициатив, Президентский фонд культурных инициатив, АНО Центр развития культурных инициатив, Российский экологический оператор, Российское экологическое общество, Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!», Российское движение детей и молодежи «Движение первых», Российский Красный Крест, Лига здоровья нации, Благотворительный фонд «Система», ОАО «РЖД», телеканал Russia Today, Союз журналистов России, АНО «Институт развития интернета», Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Опора России, Деловая Россия, Фонд по поддержке социальных проектов, Фонд «Наше будущее», АНО «Союз волонтерских организаций и движений», Волонтеры-медики.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ ПОБЕДИТЕЛИ

Призеры Премии – лучшие проекты и участники, отобранные Жюри из числа финалистов.

Возможности для призеров Премии:

— Общественное признание на высоком уровне при поддержке лично Президента России

— Специальная благодарность команде проекта от руководства страны

— Шанс получить грант до 3 млн рублей на конкретный проект

— Статус «Партнер национальных проектов» с публикацией в газете «Коммерсантъ» (для НКО и бизнеса)

— Тиражирование проекта через сервис АСИ «Смартека» и сеть Добро.Центров

— Продюсирование (медиасопровождение от АНО «Национальные приоритеты», продвижение на форумах, размещение на платформе ДОБРО.РФ, в социальных сетях и на ресурсах партнеров)

— Участие в образовательной программе-2024 в центре знаний «Машук», мастерской управления «Сенеж», университете креативных индустрий от арт-кластера «Таврида».

Победители Премии также имеют возможность стать номинантами на получение государственной награды – знака отличия «За благодеяние».

Участников Премии ждут другие призы и подарки от организаторов и партнеров. Программа развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» наградит мотивационными сертификатами всех номинантов, амбассадоров и экспертов Премии. Сертификаты можно будет обменять на путешествия, развлечения, билеты на мероприятия, встречи со звездами и многое другое.

[1] Волонтеры – граждане России старше 14 лет. НКО — некоммерческие и общественные организации, а также государственные и муниципальные, бюджетные, казенные учреждения. Бизнес — малый и средний бизнес, крупные компании

[2] Обучение служением, Первый поступок, Помощь людям, Здоровье нации, Страна возможностей, МЫВМЕСТЕ-Россия, Территория для жизни, Ответственный бизнес, Социальный предприниматель, Медиапроект, Лидер социальных изменений

[3] Волонтер года, Человек года, Партнерство года, Наставничество года

[4] Форматы и объем поддержки в разных регионах России могут отличаться