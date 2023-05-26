Шумерлинский МО поздравляет с Днём российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём российского предпринимательства!



Это праздник ответственных, созидающих людей, которые не боятся рисковать, умеют ставить цели и достигать их, смело смотрят в завтрашний день и постоянно двигаются вперед. Современную экономику уже невозможно представить без предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства. Бизнес – это дополнительные рабочие места, налоги в бюджет, инвестиции. Вы непосредственно влияете на изменение социально-экономического облика шумерлинской земли. Вы активны и предприимчивы, никогда не стоите на месте, занимаетесь благотворительностью и общественной деятельностью. Вы создаете репутацию не только своему предприятию, но и всему нашему округу в целом.



В день вашего профессионального праздника мы благодарим вас за энергию, настойчивость и инициативность, которые позволяют добиваться успеха.



Желаем вам успешной реализации новых перспективных бизнес-идей, надежных деловых партнеров, процветания вашему бизнесу. Пусть риски всегда будут оправданы, сделки – успешны, а доходы — стабильны! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, сил и упорства, удач и побед!



Глава Шумерлинского муниципального округа Л. Рафинов.