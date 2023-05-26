Учащиеся 8 и 10 классов приняли участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО»

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Начиная с 2019 года, комплекс «ГТО» входит в состав Федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который, в свою очередь, является частью нацпроекта «Демография» на период 2019 — 2030 гг.

В городе продолжается работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сегодня, 25 мая, стадион «Труд» стал местом проведения очередного комплексного приема тестовых испытаний Комплекса ГТО. В этот раз в сдаче тестовых испытаниях приняли учащиеся 8 и 10 классов общеобразовательных учреждений.

Каждый учащийся, успешно сдавший нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в последующем получит удостоверение и знак ГТО.

Сайт администрации г. Шумерли.







