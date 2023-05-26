26 Май

Руководство города поздравляет с Днём российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с Днём российского предпринимательства!


Это профессиональный праздник людей, создавших собственное дело, активных, амбициозных, нацеленных на результат.


Предприниматели, используя свой богатый, разносторонний потенциал, активно проявляют себя в самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все больше энергичных и инициативных людей в экономику города. Создание новых рабочих мест, обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами являются основными составляющими участия в развитии нашего города.


Желаем успешной реализации предпринимательских идей, надёжных деловых партнёров, выгодных сделок, процветания бизнеса, крепкого здоровья, благополучия, любви и поддержки близких!


Глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации города Шумерли Э. Васильев.

Автор записи: anna

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