Приз за игру: в паблике Минздрава Чувашии запущен конкурс для подписчиков

В мини-турнире регионального министерства и ЦУР Чувашии победят самые внимательные – ведь по условиям нужно просмотреть последние посты официальных страниц медучреждений и найти на фотографиях спрятанные буквы.

Жители республики могут получить призы, а заодно узнают, чем живут наши больницы и поликлиники. Также на официальных страницах республиканского бюро судмедэкспертизы, республиканской офтальмологической больницы, онкодиспансера, госпиталя для ветеранов войн и других медучреждений в соцсетях можно почитать посты о врачах и новости, ознакомиться с режимом работы, задать в комментариях своих вопросы и высказать предложения.

Так, при помощи ведения госпабликов, медучреждения становятся ближе к пациентам, выполняя федеральное законодательство – с конца прошлого года ведение официальных страниц в соцсетях стало обязательным для всех госорганов и их подведомственных учреждений. Для жителей России это означает, прежде всего, возможность получать интересную достоверную информацию и ответы органов власти на свои обращения. Госпаблики созданы и ведутся в основной социальной сети страны – ВКонтакте.

Принять участие в конкурсе Минздрава может каждый. Достаточно пройти по ссылке https://vk.com/minzdrav21 или отсканировать QR-код ниже

чувашинформ.рф.