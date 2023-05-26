Клиенты из всех регионов России могут приобрести «Москвич» на выгодных условиях

Московский автомобильный завод «Москвич» запустил финансовые программы для своих клиентов. В настоящий момент уже определены банки-партнеры, совместно с которыми будут запущены программы автокредитования. Благодаря программам клиенты смогут приобрести автомобили Москвич на выгодных условиях.

Финансовые программы банков-партнеров будут доступны для клиентов во всех официальных дилерских центрах «Москвич», расположенных в 25 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Сочи, Ставрополе, Тюмени, Уфе и Челябинске.

Так например С 15 мая 2023 года клиенты смогут приобрести новые автомобили Москвич без первоначального взноса в беспроцентную рассрочку по карте «Халва» сроком до 18 месяцев, а также в кредит с низкой процентной ставкой и ежемесячным платежом.

Об акциях в других банках-партнерах будет объявлено дополнительно.

На данный момент завод выпускает две модели: городской кроссовер Москвич 3 и электромобиль Москвич 3е. Во второй половине года в продажу поступит первый седан в линейке бренда — Москвич 6.

Городские кроссоверы Москвич — это комфортные и современные автомобили, оснащенные широким набором оборудования и систем помощи водителю, а также технологичными решениями мультимедиа. Подробные характеристики моделей доступны на официальном сайте компании.

«Наша главная задача — обеспечить клиентам высокий уровень обслуживания и сервиса. На постоянной основе мы анализируем пожелания наших клиентов и хотим, чтобы покупка автомобиля была приятной и комфортной, в том числе с финансовой точки зрения. Уже в мае мы запускаем кредитную программу, которая позволит приобрести автомобили Москвич на максимально выгодных условиях. Совместно с банками-партнерами мы прорабатываем различные финансовые предложения, направленные на снижение кредитных ставок и ежемесячных платежей. Они будут доступны во всех официальных дилерских центрах», — отметил Дмитрий Пронин, генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич».