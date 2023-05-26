Здесь мы: ты и я, здесь – вся Россия!

Сегодня формирование у молодежи объективного видения истории и умение анализировать события исторического прошлого, делать правильные выводы имеет особое значение.

Совсем скоро наша республика примет более 200 представителей сферы патриотического воспитания Приволжского и Уральского федеральных округов.

С 14 по 17 июля пройдет Окружной патриотический форум. На территории Чувашии одновременно соберутся представители из 20 регионов страны.

В течение четырех дней участникам будет представлена возможность поделиться опытом и наработками, узнать новые тенденции, в том числе, в общении с молодежью, заручиться поддержкой коллег. Эксперты познакомят с новыми информационными тенденциями и исследованиями. Все это для того, чтобы обеспечить функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в современных реалиях.

В рамках форума пройдут панельные дискуссии, тренинги, семинары и мастер-классы. Организаторами форума выступают: программа Роспатриот (https://t.me/ros_patriot) Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и региональное управление по молодежной политике форума, оператор — ФГБУ «Роспатриотцентр».

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке: https://myrosmol.ru/event/131632