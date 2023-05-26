Если спасены жизни, значит, всё не напрасно

В четвертый раз за этот месяц вертолет санавиации прилетал в Шумерлинский медцентр,

чтобы спасти жизнь пациенту. (В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение»).

Как сообщил Шумерлинский ММЦ, 17 мая 83-летнюю женщину с 2 инфарктами миокарда в анамнезе и с выраженными болями в груди в тяжелом состоянии доставили сначала в кардиологическое отделение, а затем, после проведения необходимого обследования, стабилизации состояния и телемедицинской консультации с Региональным сосудистым центром, было принято решение отправить пациентку на коронароангиографию и дальнейшее лечение в Республиканскую клиническую больницу на вертолете санитарной авиации.



После публикации материала о работе «воздушной скорой» на нашем канале в «Telegram» от одного из подписчиков поступил комментарий, в котором он выразил свое неодобрение огромных затрат бюджетных денег на авиамедицину: «Если учесть затраты на подготовку посадочного места и стоимость перелета, то намного выгоднее для бюджета (и для нас, налогоплательщиков) покупка реанимационных автомобилей, отдельно для новорожденных, отдельно для кардиологии и еще один общий. Кто летал на АН-2, меня поймет. Перелет на вертолете очень сложен для больных-сердечников. Вибрация, шум, перепад давления. Скорость, скажете вы? Вот ее-то как раз и нет. От момента решения эвакуировать больного в столицу до прилета борта проходит очень много времени: заявка в Чебоксары, разрешение на полет, подготовка борта, вылет, сам полет до Шумерли. Затем погрузка и обратная дорога. В случае с реанимобилем после решения главврача уже через несколько минут больного можно везти в Чебоксары. А если еще и проблесковые маячки включить, то доехать можно до РКБ за 45 минут (до часа). Причем в автомобиле можно проводить реанимационные мероприятия. Попробуйте их проводить в вертолете. Другими словами, выигрыша даже по времени нет, а бывает, что рейсы комбинированные — сначала заберут больного из Ядрина, потом из Шумерли и Алатыря. О какой экспресс-доставке может идти речь?»

За разъяснениями редакция обратилась к руководству Шумерлинского ММЦ и получила такой ответ: «Вылет на вертолете, равно как и выезд на реанимобиле, – это уже не что-то необычное. Благодаря целевым программам Минздрава России, данные виды помощи становятся рутиной. Жителям города сообщаем, что в Чувашской Республике функционирует специальный автотранспорт для оказания реанимационной помощи как для кардиологических пациентов, так и для новорожденных отдельно.



Полет на самолете АН-2 и вертолете санавиации существенно отличается по нагрузкам в пользу последнего (на вертолете таких нагрузок меньше). Аналогично разнице в поездках в УАЗе и микроавтобусе. Вибрация и шумы ощущаются и во время езды на автомобильном транспорте.

Вертолет санавиации полностью приспособлен для оказания реанимационных мероприятий, оснащен необходимым оборудованием. В бригаду, кроме двух пилотов, входит врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер-анестезист. Никаких комбинированных вылетов не проводится. Вертолет забирает только одного пациента».



Надеемся, этот ответ удовлетворит комментатора и других людей, которые считают санавиацию ненужной в современных условиях и пустой тратой денег. Если «воздушная скорая» помогла спасти жизни, значит, её работа уже не напрасна!



И давайте честно: перед глазами довольно много примеров, когда огромные бюджетные деньги тратятся впустую. Ну, это как сначала уложить асфальт, поставить качели, посадить деревья, а на следующий год раскурочить всё это экскаватором…



Редакция.