В шумерлинской школе № 1 подвели итоги учебного года и открыли памятную доску

22 мая во дворе школы № 1 собралась дружная школьная семья.

Здесь состоялось масштабное мероприятие, объединившее традиционное подведение итогов учебного года и открытие памятной доски выпускнику школы Алексею Бардину, погибшему в зоне специальной военной операции.

Кроме того, на суд жюри в рамках фестиваля школьных театров «Асам» было представлено выступление театральной студии "Дрозды» с творческим проектом «Пазлы». И это выступление не только объединило все события в единое целое, но и вызвало у зрителей массу эмоций.

Помимо педагогов, учеников и родителей были и почетные гости: депутат Госсовета Чувашии Виктор Горбунов, зам. министра образования Чувашской Республики Марина Лежнина, глава Шумерли Сергей Яргунин, глава администрации города Эдуард Васильев, мать Алексея Бардина Любовь Оленина и другие.



С основными достижениями, а их у школы немало, собравшихся ознакомила и.о. директора Елена Дроздова.

В числе первых с приветственным словом к собравшимся обратились Виктор Горбунов и Марина Лежнина. Они поблагодарили руководство школы за работу, проведенную по открытию мемориальной доски, выразили почтение в адрес героя и его матери, отметили, что организаторы мероприятия подошли к своему делу очень душевно, благодаря чему во всем чувствовалась особая атмосфера.

Сергей Яргунин и Эдуард Васильев также подчеркнули значимость мероприятия как для школы, так и для города, отметили, что у школы множество достойных выпускников, в числе которых и герой Алексей Бардин.



Лучшие из лучших учеников и педагогов были удостоены различных наград. Так, в номинации «Спорт» лучшим спортсменом школы в этом учебном году был признан легкоатлет, неоднократный призер и победитель спортивных состязаний муниципального, республиканского и окружного уровней Сергей Алексеев. Победителями номинации «Творчество» стали Елизавета Яковлева и София Дудина, без которых не обходится ни одно крупное мероприятие. В номинации «За гражданскую позицию» награды удостоилась лидер школьного детского общественного объединения, волонтер и организатор большинства мероприятий школы Мария Захарова.

В Год педагога и наставника невозможно не отметить и достижения лучших педагогов. В номинации «Наставничество» наград и аплодисментов удостоились руководитель юнармейского отделения школы, показывающего достойные результаты на городском и республиканском уровнях, Алексей Ефремов и педагог, подготовившая не одно поколение успешных выпускников, Марина Мухина.



Про многодетную педагогическую семью Алексея и Татьяны Зайцевых наша газета рассказывала неоднократно. В 2022 году супруги были награждены медалью ордена «Родительская слава» и неудивительно, что школьная номинация «Семья года» покорилась именно им.



Лучшим учеником школы в этом году стал Михаил Будников — неоднократный победитель городского этапа Всероссийской олимпиады школьников и призер республиканского этапа. Юноша проявляет себя не только в учебе, но и в волонтерской, юнармейской и другой общественной деятельности.



В номинации «Лучший учитель» не было равных Марии Левановой, ее ученики успешно сдают экзамены, а одна выпускница в прошлом учебном году набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.



В номинации «Лучший родитель» заслуженно победил член Совета отцов школы, всегда готовый прийти на помощь, Александр Иванов. Он и в этот день был активным участником школьного театрализованного представления и покорял всех своим талантом.



Кульминацией вечера стало торжественное разрезание ленты почетными гостями и открытие памятной доски Алексею Бардину, посмертно награжденному орденом Мужества. Особую торжественность моменту придали шествие юнармейцев и выступление барабанщиц. Мать Алексея, Любовь Ивановна, выразила благодарность всем, кто принимал участие в доставке и открытии этой доски, увековечивающей память сына. «Я думаю, он достоин всего того, что сегодня здесь произошло», — с волнением отметила она.

Татьяна Александрова.







