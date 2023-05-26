В Шумерле фестиваль «Асам» обрёл своих поклонников

В Шумерле прошел муниципальный этап республиканского фестиваля школьных театров «Асам», посвященный Году счастливого детства. Он проводился по инициативе депутата Госдумы Аллы Салаевой. Учредителями являются Минобразования, Минкультуры и Союз женщин Чувашии.

Первыми на фестивале свое театральное мастерство продемонстрировали юные артисты школы № 6. 19 мая они выступили на сцене ДК «Восход» с патриотической постановкой «Память сердца». Было видно, что каждый из участников по-настоящему увлечен миром театра. В спектакле переплелись события далекой давности и нынешних времен.



В понедельник просмотр фестивальных спектаклей продолжился в Центре детского творчества. Спектакль гимназистов был посвящен 60-летию со дня первого полета в космос А.Г. Николаева и назывался «Он окрыленно жить нас научил». Школа № 3 показала отрывок из произведения В.П. Астафьева «Солдат и мать» на военную тематику, кукольный театр Центра детского творчества — «Подвиг батыра Юмана». Спектакль учащихся школы № 2 назывался «Матерям войны посвящается».



Театральная студия школы № 1 «Дрозды» выступила вечером во дворе родной школы с участием множества зрителей. Она представила социально-творческий проект «Пазлы», в котором на передний план вышли специальная военная операция, сохранение памяти о героях прошлого, взаимоотношения отцов и детей.



Итоги муниципального этапа фестиваля объявят 31 мая. Победитель будет представлять наш город на республиканском этапе, который пройдет в ноябре.



Отметим, что на сегодняшний день в республике в школах функционируют порядка 350 театральных студий. Министром просвещения России Сергеем Кравцовым поставлена задача — к 2024 году свой театр должен появиться в каждой школе. Проведение фестиваля в республике станет поддержкой федеральной инициативы на региональном уровне и позволит создать единую творческую среду, объединяющую деятелей театрального искусства и школьных театров.









Своими впечатлениями от фестиваля театров поделились его участники, члены жюри и зрители

Ольга Суркова, председатель жюри

муниципального этапа фестиваля школьных

театров «Асам»:

Я считаю, что школьные театры нашего города отлично подготовились к фестивалю. Каждая театральная постановка несёт в себе художественную и воспитательную ценность, радуя исполнительским мастерством ребят. Артисты проигрывают свои роли на все 100 %.

Хочется отметить руководителей театров. Они проделали огромную работу. Сложность для жюри состоит в том, что постановки очень разные по своей тематике, режиссуре, сценографии. Но победитель будет один (таковы условия фестиваля), и лучший школьный театральный коллектив представит наш город на республиканском уровне.

Зинаида Шурыгина, руководитель театральной студии гимназии № 8:

Деятельность нашей студии приближается к 20 годам. И самое лучшее в ней — это очень тесная связь со школьным музеем. Особенность нашей студии заключается в том, что спектакли, которые мы показываем, в первую очередь, шумерлинцам, мы обязательно везем в какой-нибудь музей, который так или иначе связан с героем определенного спектакля. Так, например, с таковыми спектаклями мы были в музее Лермонтова в Тарханах, в музее Яковлева в деревне Кошки-Новотимбаево, в литературном музее в Чебоксарах, в Центре космонавтики в Шоршелах.

Ребята прекрасно понимают, что когда мы привозим эти спектакли в музеи, то играем мы скорее для духа этого музея, который так или иначе живет и присутствует в нашем спектакле.

Что я думаю про «Асам»? Лиха беда начало. Конечно, пока еще неизвестно, что будет дальше, но начало положено хорошее. От фестиваля ожидаем не столько результатов, сколько нам было интересно само участие.

Ирина Макарова, участница театральной студии гимназии № 8:

В театральной студии я приобрела незабываемый опыт и впечатления. Мы играем для души и для зрителей, чтобы они получали только радость и удовольствие от представлений.

Наталья Ахмед, зам. директора Театра юного зрителя им. Михаила Сеспеля (г. Чебоксары):

Отрадно, что в этом году в нашей республике родился фестиваль школьных театров «Асам». Практически все округа уже показали свои спектакли в рамках муниципального этапа. Мы посмотрели выступления многих школьных театров – в основном ребята показывают постановки на патриотическую тему, на тему Родины, земли нашей чувашской.

Особенно хочется отметить Шумерлю и постановки шумерлинцев, потому что в них представлены и поэтические, и литературные композиции. Мы также посмотрели кукольный спектакль, где дети сами обыгрывали всех кукол. Это было очень интересно и необычно.

Хотелось бы пожелать фестивалю дальнейшей плодотворной, вдохновленной и результативной жизни. И ждем от наших ребят только самых ярких спектаклей и побед на республиканском этапе.

Александра Мармышева, 6 а класс школы № 3:

Сегодня я побывала на фестивале школьных театров «Асам» и очень рада, что у нас в Шумерле такие талантливые ребята. Мне очень понравилось! Я смотрела с большим удовольствием, время пролетело незаметно. Видно, что артисты очень любят свой родной край. Я бы обязательно посетила их спектакли еще раз. Спасибо всем за яркие эмоции!

Татьяна Авдонина, бабушка участницы спектакля от школы № 6:

Сегодня моя внучка Варя выступала в спектакле. Он посвящен военной тематике. Но ребята показывали не только военные события прошлых и нынешних лет, но и деятельность волонтеров, которые сегодня помогают нашим воинам.

Спектакль берет за душу. Такие постановки обязательно нужно показывать, чтобы молодежь понимала все происходящее, знала исторические военные события.

Анастасия Отрыванкина, 6 а класс школы № 3:

Фестиваль школьных театров мне понравился. Дети на сцене были очень хороши в актёрском мастерстве, было завораживающее зрелище. Также во второй сцене спектакля очень понравилось пение, которое я теперь не забуду. В общем это было здорово, почаще бы ходить с классом на такие мероприятия!

Татьяна Александрова.