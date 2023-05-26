26 Май

В Шумерле отметили День предпринимательства

Сегодня в  России отмечается День предпринимателя. Один из самых  молодых  праздников страны призван показать важность среднего и малого бизнеса для экономики государства.


Накануне в ДК «Восход» г. Шумерли состоялась посвященная празднику  встреча предпринимателей города с главой администрации Эдуардом Васильевым.  В теплой атмосфере, за чашкой чая руководитель рассказал собравшимся о планах по социально-экономическому развитию города,  ответил на интересовавшие предпринимательское  сообщество вопросы. Самым активным предпринимателям  вручены благодарственные письма муниципалитета -  за активное участие в городских мероприятиях и за поддержку участников специальной военной операции.



Автор записи: anna

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