В Шумерле отметили День предпринимательства

Сегодня в России отмечается День предпринимателя. Один из самых молодых праздников страны призван показать важность среднего и малого бизнеса для экономики государства.



Накануне в ДК «Восход» г. Шумерли состоялась посвященная празднику встреча предпринимателей города с главой администрации Эдуардом Васильевым. В теплой атмосфере, за чашкой чая руководитель рассказал собравшимся о планах по социально-экономическому развитию города, ответил на интересовавшие предпринимательское сообщество вопросы. Самым активным предпринимателям вручены благодарственные письма муниципалитета - за активное участие в городских мероприятиях и за поддержку участников специальной военной операции.







