Алена Елизарова: с 1 июня в Чувашии начнет работать Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции

Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» создан для обеспечения комплексного сопровождения ветеранов боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, а также членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции. Сейчас в помещениях фонда проводятся ремонтные работы, закупается мебель и оборудование. Филиал фонда начнет работать с 1 июня.

«В филиале Государственного фона создаются отдельные локации по принципу «одного окна»: первичный прием граждан, служба социальных координаторов, служба занятости, служба медико-социальной экспертизы, отделение социального МФЦ, пункт проката технических средств реабилитации и школа ухода, кабинет психолого-психотерапевтической помощи, детская игровая комната, тихая библиотека, гостиная для общения и общественных проектов», — проинформировала министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова в ходе пресс-тура с журналистами.

На сегодня подобраны социальные координаторы. На начальном этапе к этой работе будут привлечены 30 социальных координаторов.

В Чувашии филиал Государственного фонда будет размещен по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., д.3.

Минтруд Чувашии.