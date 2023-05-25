23 мая глава администрации города при участии шумерлинского межрайонного прокурора Евгения Серебрякова, а также руководителя Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Чувашии Евгения Ларина осуществили плановый визит в ДОЛ «Соснячок».



Всё ли соответствует СанПиНу? Безопасен ли будет отдых детей в лагере? Все ли рекомендации администрации были учтены при подготовке к летней смене? — вот одни из основных волнительных вопросов, на которые был получен вердикт в ходе продолжительной проверки территории и объектов оздоровительного лагеря.



По результатам инспекции Евгений Ларин и Евгений Серебряков выдали ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Документ, подтверждающий «Санитарно-эпидемиологичиские требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей. Соответственно, это говорит о том, что руководство лагеря ответственно подготовило детское учреждение к летнему сезону 2023 года.

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