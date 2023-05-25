В Чебоксарах пройдут уроки вождения электросамокатов

Как использовать двухколесный транспорт в городе без угрозы для себя и окружающих? Что включают в себя правила этичного вождения? И что необходимо сделать в первую очередь, когда арендуешь СИМ (средство индивидуальной мобильности)?

Об этом расскажут 26 мая в Чебоксарах во время уроков безопасного вождения на электросамокатах. Инструкторы не только поделятся теорией, но и предоставят возможность закрепить знания на практике. Начало в 13:00.

Запрос на такие занятия у чебоксарцев высокий. Жители часто оставляют комментарии в соцсетях, где указывают, что «самокатчики гоняют, как шумахеры» и не умеют грамотно управлять электротранспортом. С начала апреля специалисты Центр управления регионом Чувашской Республики зафиксировали около 20 подобных жалоб. Всего же по теме «Безопасность общественных пространств» было обработано более ста обращений! Все они были оперативно переданы ответственным ведомствам для отработки.