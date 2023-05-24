15 школ и колледжей Чувашии поборются за место в финале всероссийского интеллектуального турнира

Региональный этап «Лиги Знаний: школы и колледжи» завершится большой игрой на площадке Чувашского государственного педагогического университета 27 мая. Сильнейшее учебное заведение представит Чувашию на финале в Москве. Турнир Общества «Знание» и «Движения Первых» собрал свыше 400 тысяч участников из 89 регионов страны.

В региональном финале примут участие школы и колледжи, возглавившие турнирную таблицу по итогам командных игр. Они прошли 13 и 20 мая в образовательных учреждениях региона.

«Чувашский государственный педагогический университет объединит самых эрудированных учащихся из разных городов и населенных пунктов региона. Команды прошли отбор из 9 тысяч участников и ответили на 138 турнирных вопросов про национальное достояние России и мировые достижения в науке и культуре. Такие игры могут увлечь новыми знаниями учащихся не только школ и колледжей, но и вузов. Надеюсь, в дальнейшем и наши студенты присоединятся к сообществу эрудитов Российского общества «‎Знание»‎», — сказал доктор педагогических наук, профессор, и.о. ректора ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, председатель Чувашского регионального отделения Российского общества «Знание» Владимир Иванов.

Свои вопросы участникам подготовили «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, популярный телеведущий Сергей Малоземов, писатель-фантаст, автор книг «Дневной дозор» и «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко, народный и заслуженный артист России Владимир Машков, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Напомним, что турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 г. при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из игровых просветительских форматов от Российского общества «Знание», которые теперь объединены в направление Знание.Игра. Два первых этапа — индивидуальный и командный — проходят на базе образовательных организаций. По итогам состязаний состоятся очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта РФ сразятся в федеральном финале.

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Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе. Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» — на сайте и в социальных сетях проекта: ВКонтакте, Telegram.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название «Движение первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми». Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.