Шумерлинцы «золотого» возраста вспоминали тысячелетнюю историю письменности

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Демография» в клубном пространстве «Мой социальный центр» Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения прошла познавательная викторина ко Дню славянской письменности и культуры «Истоки славянской письменности».



Получателям социальных услуг клуба «В кругу друзей» напомнили об истории праздника и его значении для культуры России, о развитии славянской письменности с древних времен до наших дней и о роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки.



Собравшиеся проследили историю возникновения книги: как буквы с камня переходили на глину, с глины на папирус, с папируса — на восковую дощечку, далее — на пергамент и вот — на ту самую бумагу, на которой мы пишем, из которой сделаны книги.



По душе знатокам тысячелетней истории пришлась и лингвистическая викторина.



Веселой и занимательной «зарядкой» для мозга оказался древнеславянский счет цифр. С помощью таблицы, как в первом классе, участники находили решение математическим заданиям.



«Посещение подобных увлекательных и познавательных мероприятий стало для нас интересным и любимым занятием. Это благодаря сотрудникам Шумерлинского КЦСОН, которые открывают перед нами таинственный мир. Они рады нам всегда. К каждой встрече они готовят что-то интересное, познавательное и полезное для нас. Поэтому хочется возвращаться сюда снова за новыми знаниями и воспоминаниями», — делятся своим впечатлением участники клуба.

Первоисточник: Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения.