Чувашская фабрика «АККОНД» презентовала кондитерскую продукцию на китайской международной выставке

Кондитерская фабрика АККОНД приняла участие в выставке «SIAL CHINA-2023», которая проходила в Шанхае с 18 по 20 мая. Участие в крупнейшем мероприятии международного уровня позволило компании вновь представить свои возможности и презентовать новые продукты зарубежной аудитории, а также изучить тренды мирового рынка в области производства кондитерских изделий.

Аккондовские сладости экспортируются более чем в 35 стран мира.

Компания активно работает над расширением своего экспортного потенциала и развитием торговых отношений с Китаем. Сегодня Китай и страны Центральной, и Юго-Восточной Азии продолжают фокусироваться на вопросах партнёрства с Россией в различных сферах, в том числе и в области пищевой промышленности. Подобные выставочные проекты помогают еще больше укрепить торгово-экономические отношения между странами, несмотря на геополитическую ситуацию.

Бизнес-встречи в рамках выставки «SIAL CHINA-2023» проходили в непрерывном режиме. Действующие дистрибьютеры и потенциальные партнёры обсуждали актуальные аспекты сотрудничества, изучали новинки и новые форматы упаковки в стильном дизайне. По итогам конструктивного диалога были заключены соглашения с ведущими дистрибьютерами на долгосрочную перспективу.

Сейчас в планах кондитерской фабрики АККОНД – новые амбициозные проекты, инвестиции в современные производственные линии, расширение складских помещений и строительство новых производственных корпусов для обеспечения возрастающих потребностей рынка сбыта, в том числе и зарубежного.

Первоисточник: Кондитерская фабрика «Акконд».