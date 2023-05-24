Церемония вручения государственных наград

23 мая 2023 года в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения Президентом Владимиром Путиным высших государственных наград Российской Федерации.

Знаки отличия «За наставничество» и почетные звания получили несколько учителей и наставников Героев России, в том числе из регионов Приволжского федерального округа: Чешаева Нина Георгиевна награждена знаком отличия «За наставничество» (до 2012 года – учитель СОШ села Воя Кировской области); Окулова Нина Юрьевна награждена знаком отличия «За наставничество» (до 2015 года – учитель СОШ деревни Челка Кировской области); педагог дополнительного образования Нижегородской кадетской школы, спасатель Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Плеснев Александр Юрьевич награжден знаком отличия «За наставничество»; старшему тренеру Республики Татарстан по вольной борьбе Ибрагимову Сагиту Габдрауфовичу присвоено п/звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»; учителю СОШ №16 города Лысьва Пермского края Ощепковой Татьяне Анатольевне присвоено п/звание «Заслуженный учитель РФ».