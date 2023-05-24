Объявлена программа XVI Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино

До начала одного из самых ярких и масштабных мероприятий Чувашской Республики остаются считанные дни, — он пройдет с 26 мая по 1 июня.

На суд кинозрителей и жюри будут представлены три конкурсные программы: игровых полнометражных фильмов, этнического и регионального кино, и впервые – документальных фильмов.

Возглавит жюри конкурса игрового кино основатель и директор австралийского кинофестиваля Russian Resurrection, продюсер Николай Максимов (Австралия).

Также в состав жюри войдут: режиссер и актер Иван Шахназаров, композитор Артем Артемьев, кинокритик Денис Горелов.

Кинематографисты выберут победителей из одиннадцати лент, вошедших в конкурс игрового кино, среди которых:

х/ф «Punch Drunk» / «Сокрушающий удар», Иран, режиссер Адель Табризи;

х/ф «Фортуна», Таджикистан, режиссер Мухиддин Музаффар;

х/ф «Summer Holiday»/«Каникулы», Бангладеш, режиссёр Мохаммад Нуруззаман;

х/ф «След зверя», Сербия, режиссер Ненад Павлович;

х/ф «Все ненавидят Йохана», Норвегия, режиссер Халлвар Витсё;

х/ф «Зулали», Армения, режиссер Айк Ордян;

х/ф «Огород», Россия, режиссёр Лариса Садилова;

х/ф «Ада», Россия, режиссер Станислав Светлов;

х/ф «Верблюжья дуга», Россия, режиссёр Виталий Суслин;

х/ф «Похожий человек», Россия, режиссер Семён Серзин;

х/ф «Физфак», Россия, режиссер Алексей Козлов.

Как и в предыдущие годы, сформировано жюри конкурса этнического и регионального кино, которое оценит 19 работ:

х/ф «Узлы», Россия, Кабардино-Балкарская Республика, режиссер Олег Хамоков;

х/ф «Дыхание мертвого леса», Россия, Республика Карелия, режиссер Евгений Татаров;

х/ф «Жаворонки в репейном поле» Россия, г. Ульяновск /Азербайджан, режиссер Ксения Лагутина;

х/ф «Дневник поэта» Россия, Республика Башкортостан, режиссер Булат Юсупов;

х/ф «Портной из Бруклина» Россия, г. Ярославль/ Болгария, режиссер Евгений Серов;

х/ф «Вечность, вечность и дальше…», Россия, г. Екатеринбург, режиссер Андрей Ким;

х/ф «Праведник», Россия, Чувашская Республика, режиссер Александр Осипов;

х/ф «БеЗпризорная девчонка», Россия, г.Новосибирск, режиссер Ирина Канунникова;

х/ф «Айназ», Россия, Республика Башкортостан, режиссер Динара Абдрашитова;

х/ф «…именем Российской Федерации…», Россия, г.Воронеж, режиссер Максим Мищенко;

х/ф «Янек Делец», Россия, г.Санкт-Петербург, режиссер Владислав Емелин;

х/ф «Черный камень», Россия, Республика Тыва, режиссер Виталий Петров;

х/ф «Пять из пяти», Россия, г. Старый Оскол, Белгородская область, режиссер Константин Шатов;

х/ф «ЕВСЕЕВ: Признание ценою в жизнь», Россия, Республика Марий Эл, режиссер Андрей Огородников;

х/ф «Киндик Эне», Кыргызстан, режиссер Таберик Юсупова;

х/ф «Cuidando al Sol»/«Солнце и Дочь», Боливия/Испания, режиссер Каталина Раззини;

х/ф «Братья», Казахстан, режиссер Дархан Тулегенов;

х/ф «Мертвый рассвет», Россия, Чувашская Республика, режиссер Алексей Иванов.

Председателем жюри данной программы выступит режиссёр театра и кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Валерий Ахадов.

Его коллегами по судейству станут программный директор Московского международного кинофестиваля Иван Кудрявцев, киновед Ольга Конфедерат, киновед, профессор отделения Русской литературы и языка Национального Университета Кёнгсанг, советник Корейского кинокомитета Хонг Санг Ву (Южная Корея).

В конкурсную программу документального кино вошли 14 работ:

д/ф «Махатма Хавкин», Россия, г. Москва/ Индия, режиссер Галина Евтушенко;

д/ф «Ваш весь Федор Достоевский», Казахстан, режиссер Константин Харалампидис;

д/ф «Айгенграу», Россия, г.Саратов, режиссер Никита Заражевский;

д/ф «Ехали татары», Россия, Республика Татарстан, режиссер Салават Юзеев;

д/ф «Итальянцы в Крыму», Россия, г. Москва/ Республика Крым, режиссер Анна Голикова;

д/ф «Крымские караимы. Дети священного писания», Россия, г.Москва/ Республика Крым, режиссер Светлана Харчевина;

д/ф «Живут же люди», Россия, г.Иркутск, режиссер Павел Скоробогатов;

д/ф «Южный Урал. Следы веков», Россия, г.Челябинск, режиссер Матвей Шолохов;

д/ф «И один в поле воин», Россия, г. Хабаровск, режиссер Альберт Самойлов;

д/ф «Мальчик из Шоршел», Россия, Чувашская Республика, режиссер Елена Еделеева;

д/ф «Эфир» Россия, г. Архангельск, режиссер Николай Флотский;

д/ф «Молодой специалист», Россия, г.Екатеринбург, режиссер Сергей Александров;

д/ф «Дедушка», Киргизия, режиссер Хамидбай кызы Жанылай.

д/ф «Раненое детство», Россия, г. Северодонецк, режиссеры Наталья Лукеичева, Анна Синицкая.

Оценят программу документальных фильмов: продюсер Галина Сыцко, режиссер Иван Болотников, ректор Чувашского государственного института культуры и искусств Наталья Баскакова, декан факультета журналистики Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Ширин Костюк (Киргизия).

Также в программе фестиваля запланированы специальные показы, детская программа, творческие встречи и четыре мастер-класса.

В рамках кинофестиваля в Чувашской государственной филармонии будет показан комедийный спектакль «Муж в рассрочку» с Александром Балуевым, Екатериной Семеновой и Светланой Бельской в главных ролях, и поэтический моноспектакль «СтиХ» актера театра и кино Сергея Друзьяка.

Маленькие зрители получат возможность посмотреть отреставрированную версию фильма «Алые паруса» киностудии «Мосфильм»; 16 серий мультипликационного сериала «Ну, погоди!», мультфильм «Маугли» производства «Союзмультфильм» и еще несколько игровых фильмов.

Основной площадкой кинофестиваля выступит кинотеатр «Волжский». Также в кинофестивальный процесс включатся 19 площадок в столице Чувашии и городах и районах республики.

Вход на все кинопоказы традиционно остается свободным, бесплатные пригласительные билеты можно получить в кассах кинотеатров перед началом сеанса.

Полная программа кинофестиваля будет опубликована на официальном сайте www.kino-cap.ru в ближайшее время.

Минкультуры Чувашии.