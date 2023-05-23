29 мая в Чувашии откроется «Губернаторский лагерь»

В нем планируется участие порядка 1300 детей, студентов и педагогов со всей республики на три смены с разными тематиками в год. Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев во время рабочей поездки в Крым, где он посетил один из крупнейших комплексов для детского отдыха «Артек» и встретился с руководством Международного детского центра Константином Федоренко.

«Планируем в этом году отработать все тематические смены – «Мы команда», «Мы первые», «Мы все можем», и уже в следующем году, масштабируем эту практику в другие наши лагеря», – сказал Олег Николаев.

Площадкой станет физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни» Минспорта Чувашии. Лагерь будет реализовывать программы «Артека» по трем направлениям – «Футбол», «Волейбол» и «Туризм», а также проводить мероприятия, посвященные истории развития Чувашской Республики. В будущем году, практику планируется применить в ФОЦ «Росинка» и лагере «Лесная сказка».

Справочно:

В 2022 году Кабинет Министров Чувашской Республики, Международный детский центр «Артек» и Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева подписали соглашение о создании «Губернаторского лагеря» на базе ФОЦ «Белые камни». Соглашением предусмотрено сотрудничество в сфере организации оздоровления и отдыха детей, реализации дополнительных общеобразовательных программ, программ профессионального образования, а также конкурсных мероприятий для детей и молодежи.

В рамках «Губернаторского лагеря» во всех трёх сменах занятия будут проводить тренеры-преподаватели высшей категории, ведущие тренеры и специалисты спортивных школ Чувашской Республики.

Предварительное количество практических и теоретических занятий – 36 часов.

Для теоретических занятий подготовлены 4 класса, оборудованные всем необходимым. Подготовлена программа «Портрет поколения», использующая артековские образовательные программы и практики.

В каждую смену будет организовано ключевое событие, посвященное истории Чувашской Республики: иммерсивный вечер, фестиваль и малые олимпийские игры.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.