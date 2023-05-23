Студенты ЧувГу представят Чувашию в финале XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «ITПланета 2023»

В период с 26 по 29 мая 2023 г. на базе Сочинского государственного университета пройдёт финал XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2023» (world-it-planet.org), одного из самых масштабных ИТ-соревнований в России и странах СНГ, которое направлено на развитие профессиональных навыков в сфере информационных технологий и определение лучших специалистов в этой сфере.

Чувашскую Республику в финале соревнований будут представлять 4 участника. Всего к участию в итоговом этапе олимпиады приглашены более 400 студентов и молодых дипломированных специалистов из 150 учебных заведений России и стран СНГ, показавших лучшие результаты в отборочных онлайн-этапах. В общей сложности для участия в четырнадцатом сезоне олимпиады зарегистрировались более 23 000 человек, 398 из которых представляли Чувашскую Республику.

Олимпиада «IT-Планета 2023» — это возможность для студентов, а также молодых дипломированных специалистов проявить себя в сфере информационных и инновационных технологий, обменяться опытом с высококлассными специалистами, трудоустроиться или пройти производственную практику в ведущих компаниях, а также попасть в базу перспективных ИТ-специалистов. Олимпиада проходит на платформе инновационных соревнований Braim (braim.org), которая объединяет студентов, разработчиков и стартапы с ведущими брендами.

Организатором соревнований является Автономная некоммерческая организация «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета». Соорганизаторами являются Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и Некоммерческое партнёрство разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ». Олимпиада проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В этом году финал состоится в очно-дистанционном формате – итоговые испытания по некоторым конкурсам будут проходить дистанционно. Финалисты будут соревноваться за первенство в конкурсах по таким актуальным направлениям как робототехника, веб-дизайн, 3D-моделирование, программирование, разработка мобильных приложений, системное администрирование, разработка электронных курсов, разработка программных RPA-роботов, виртуальная реальность, сеть и безопасность, базы данных, свободное программное обеспечение.

Во время отборочных этапов самые популярными направлениями стали:

Программирование и базы данных — более 5 000 участников;

Веб-дизайн и разработка мобильных приложений — более 4 000 участников;

Администрирование свободного программного обеспечения — более 3 000 участников;

Информационная безопасность — 2 550 участников.

Участники отборочных этапов выполняли интересные практические задания и разрабатывали проекты. Например, участники конкурса по прикладному программированию занимались созданием единой базы для отслеживания путей миграции чипированных животных и изменения их среды обитания. Веб-дизайнерам нужно было разработать сайт чемпионата по скоростной сборке кубика Рубика, а участники конкурса по информационной безопасности разрабатывали профессиональный комплект документов и инструкций по обеспечению безопасности крупного предприятия.

Все конкурсы сопровождают эксперты ведущих ИТ-компаний и организаций России, партнёров олимпиады «IT-Планета 2023»: Postgres Professional, ГК «Астра», Фирма «1С», РЕД СОФТ, iSpring, Varwin, ROBIN, РОББО, Morizo, SimbirSoft, ГЭНДАЛЬФ, ИНИС, САФУ им. М. В. Ломоносова, ИСП РАН и другие. Карьерный партнёр олимпиады – hh.ru. Партнёром финала является компания СБЕР.

Сергей Шалашный, Председатель Оргкомитета ИТ-Олимпиады: “Сотрудничество с отраслевыми компаниями позволяет получить участникам бесценный практический опыт, так как все задания созданы под реальные задачи или имеют прикладной характер. Большинство победителей олимпиады трудоустраиваются в своём регионе или в федеральную компанию, либо создают свои стартапы”. Кроме финалистов, в качестве зрителей принять участие в финале могут все желающие. Благодаря онлайн-трансляции можно будет посмотреть церемонии открытия и награждения, принять участие в лекционной программе от специалистов ведущих российских ИКТкомпаний, а также понаблюдать за работой круглого стола «Инструменты выявления, развития, поддержки и удержания перспективных молодых кадров».

Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие и получить более подробную информацию о финале можно по ссылке final.world-it-planet.org. 29 мая состоится торжественная церемония награждения, где будут объявлены имена победителей и названы учебные заведения, студенты которых достигли выдающихся результатов в рамках XIV сезона Олимпиады. Победители финала получат не только заслуженные награды, но и возможность консультационной поддержки от экспертов и помощь в продвижении проектов, а также предложения по прохождению стажировок и трудоустройству. По итогам финальных испытаний будут определены победители среди учебных заведений высшего и среднего профессионального образования по каждому федеральному округу РФ и странам-участницам олимпиады.

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