Руководитель Госжилинспекции Чувашии оценил интерактивные сервисы ЧЭСК и подписался на получение электронной квитанции

Виктор Кочетков посетил Чебоксарское отделение Чувашской энергосбытовой компании. Заместитель исполнительного директора по реализации Сергей Федоров рассказал руководителю о внедрении интерактивных сервисов. Он отметил, что компания обслуживает почти 500 тысяч клиентов-физических лиц и более 15 тысяч юридических лиц. Перевод клиентов на электронный формат расчетов — важный аспект цифровизации.

Количество пользователей ЛКК и его мобильной версией с начала года выросло еще на 8% и составило 135 тысяч человек. Для всех клиентов, получающих электронные квитанции, действует специальная программа лояльности, которой пользуются свыше трех тысяч человек.

Для передачи показаний и оплаты счетов клиенты ЧЭСК могут использовать инфоматы и моноблоки в отделениях. Сегодня установлено 12 информантов и 21 моноблок в местах массового пребывания населения.

В клиентском офисе Виктор Кочетков установил мобильное приложение ЛКК, подписался на электронную квитанцию и подключил сразу несколько лицевых счетов.

«Оценили преимущества работы цифровой платформы, с помощью которой потребители электрической энергии могут передавать дистанционно показания счетчиков, могут также получать платежный документ за потреблённую электрическую энергию. Архаичный способ предоставления бумажной квитанции в скором времени уйдет в историю. Дальнейшее развитие сферы ЖКХ связано с цифровизацией и переходом на онлайн-обслуживание. Мы оценили возможность присоединения к Личному кабинету клиента одного и сразу нескольких лицевых счетов. Система достаточно удобная, думаю она получит развитие», — подчеркнул Виктор Кочетков.

Госжилинспекция Чувашии.