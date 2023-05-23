Проверка по инциденту, произошедшему 22 мая в МБОУ «СОШ №35»

Минобразования Чувашии проводит проверку по инциденту, произошедшему 22 мая в МБОУ «СОШ №35». Напоминаем, что в ситуации разбираются органы прокуратуры. Прокуратура района внесла в адрес руководства образовательного учреждения представление, в связи с ненадлежащей работой по организации обучения и воспитания школьников с предложением о привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. Специалисты Минобразования Чувашии также разбираются в ситуации.

«Причины произошедшего могут быть разными, однако, насилие в стенах школы недопустимо. Предстоит выяснить действительно ли видео отражает ситуацию и соответствует действительности. Будет проведена беседа с педагогом, а также с ученицей и ее одноклассниками, также ведомство учтет позицию матери, которая в этой ситуации встала на защиту учителя. Отметим, в результате произошедшего медицинская помощь школьнице не понадобилась. Также известно, что педагог недавно перенесла операцию. Будет проверена версия, что именно по этой причине, Дмитриева И.А. пыталась защитить себя. Также будет дана оценка действиям руководства школы», — сообщают в Минобразования.

Минобразования Чувашии.