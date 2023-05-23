Жителей Чувашии приглашают принять участие в национальной премии “Жить вместе”

Премия “Жить вместе”, организованная одноименным Благотворительным фондом “Жить вместе”, ищет и поддерживает неравнодушных людей, которые проявляют гражданскую инициативу, объединяются в сообщества и решают социальные проблемы, развивают культурные традиции, сохраняют наследие, занимаются просвещением, помогают нуждающимся, в общем – делают добрые дела и изменяют нашу жизнь к лучшему.

Призовой фонд Премии в 2023 году составит 1 125 000 рублей.

«В 2023 году премию “Жить вместе” будут вручать уже в четвёртый раз. В течение предыдущих трёх лет мы приняли более тысячи заявок из 80 регионов России, а в этот раз ожидается рекордное число номинантов, потому что из года в год премия становится всё известнее».

Главный критерий отбора кандидатов на Премию – наличие устойчивого сообщества, организованного на основе общих ценностей и объединённого общей целью. Это может быть как постоянная команда, так и привлечённые волонтёры, которые вносят посильный вклад в общее дело. Проект должен существовать не менее 3 лет (то есть начат не позднее 31.12.2020)

В этот раз лауреаты Премии “Жить вместе” будут награждены в 5 номинациях:

“Память” (проекты, которые занимаются сохранением памяти о жертвах советских репрессий, генеалогические проекты);

(проекты, которые занимаются сохранением памяти о жертвах советских репрессий, генеалогические проекты); “Культура” (театральные, музыкальные и выставочные проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия);

(театральные, музыкальные и выставочные проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия); “Милосердие” (социальные проекты, направленные на оказание комплексной помощи людям, нуждающимся в поддержке и сопровождении, сообщества, которые объединяются для оказания гуманитарной помощи, проекты, направленные на системные изменения комплексной помощи людям);

(социальные проекты, направленные на оказание комплексной помощи людям, нуждающимся в поддержке и сопровождении, сообщества, которые объединяются для оказания гуманитарной помощи, проекты, направленные на системные изменения комплексной помощи людям); “Церковь” (проекты, занимающиеся литургическим возрождением, духовным и церковным просвещением, развитием общения на приходах и в общинах, изучением опыта новомучеников и исповедников российских);

(проекты, занимающиеся литургическим возрождением, духовным и церковным просвещением, развитием общения на приходах и в общинах, изучением опыта новомучеников и исповедников российских); “Русская традиция” (проекты, которые занимаются сохранением и возрождением традиционной русской культуры в разных её видах (крестьянская сельская культура, городская культура, фольклор) и русской идентичности).

Лауреатов Премии определит экспертное жюри, в которое вошли известные и авторитетные деятели культуры и искусства, журналисты, просветители, благотворители и священнослужители. Эксперты оценят эффективность предлагаемых проектов, рассмотрят, как с их помощью решаются социальные и общественные проблемы в регионах, а также проанализируют возможность тиражирования и масштабирования проектов в других регионах России.

О новостях Премии можно узнавать из группы ВК БФ “Жить вместе” https://vk.com/fond_zhit_vmeste

Подать заявку на участие в премии «Жить вместе» можно до 25 мая. Сделать это можно на сайте проекта https://premiavmeste.ru/#terms/.

Минобразования Чувашии.