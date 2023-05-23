Впервые в Чувашии установят бордюрную ливневую канализацию

Новое техническое решение, бордюры с отверстиями, через которые ливневые воды будут стекать с проезжей части, будет применено в Чебоксарах на улице Ашмарина, об этом сообщается в госпаблике Минтранса Чувашии во ВКонтакте. Подобные бордюры используются в городских условиях и позволяют избежать большого количества люков на дороге, комментируют в министерстве.

Необычные поребрики (или иначе – водосточные канальные лотки) появятся на улице Ашмарина в рамках капитального ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь будет обновлен участок протяженностью 1,4 километра от улицы Федора Орлова до проспекта Ивана Яковлева. Пока подрядная организация, ООО «Универсал», ведет на объекте работу по ресайклированию покрытия с добавлением щебня, цемента и битумной эмульсии толщиной. Водосточные лотки тут будут устанавливать после укладки нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси.

Подробности о новом техническом решении и больше фотографий ремонта улицы Ашмарина можно найти в госпаблике Минтранса Чувашии по ссылке и QR-коду ниже:

Здесь же – и другая полезная информация: данные о ремонте дорог в муниципалитетах Чувашии, анонсы конкурсов и новости дорожной сферы.

Отметим, с конца прошлого года ведение госпабликов стало обязательным для всех госорганов и их подведомственных учреждений. Для жителей России это означает, прежде всего, возможность получать интересную достоверную информацию и ответы органов власти на свои обращения. Госпаблики созданы и ведутся в основной социальной сети страны – ВКонтакте.

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