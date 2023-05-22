Юные журналисты и кинематографисты Чувашии получили новый опыт и награды международного фестиваля «Волжские встречи-33»

Весенний Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-33» впервые (с разницей всего в три дня) удалось провести в двух городах Поволжья — Казани и Нижнем Новгороде. Это событие Общероссийской общественной детской организации «Лига юных журналистов» объединило около 800 юных телерепортеров, операторов, сценаристов, мультипликаторов, а также медиапреподавателей, кинопедагогов и профессиональных журналистов из 52 субъектов России, а также Беларуси и Казахстана. Порадовали успехом ребята из Чувашии – Медиаклуб «Школьное время» (школа №48 города Чебоксары) победил в номинации «Интересное рядом», а Медиацентр школы №9 (город Канаш) стал лучшим в номинации «Актуальная тема».

Главной составляющей «Волжских встреч» традиционно являются уникальные, полезные мастер-классы и практическая работа по нескольким направлениям: «Кино», «Телевидение», «Печатные СМИ», «Фотография», «Анимация», «Блогинг, «Личностный рост», «Актерское мастерство».

В число почетных и долгожданных гостей вошли: генеральный директор фестиваля-форума экранного творчества «Бумеранг» Наталья Васильева и оператор этого события Светлана Бурдасова, режиссер телеканала «Россия», преподаватель Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» Игорь Романовский, знаток русского языка и создатель канала на YouTube «Та самая училка» Татьяна Гартман, фотограф и поэт Алик Якубович, известные медиапедагоги Мария Баркар и Марина Орехова, режиссер документального кино Юлия Киселева, популярный блогер Галина Рогалева, победители ТЭФИ-Регион – Елена и Константин Крапчины, профессиональные фотомастера Марина Культина и Вячеслав Владимирович, кинопедагоги Лев Савчук и Федор Глухов, журналисты Марина Полякова, Анна Петрова и Михаил Ходов, преподаватели по анимации Артур Шамшудинов и Наталия Захарова, операторы Андрей Мызников и Алексей Лебедь.

Впервые в программе фестиваля приняли участие ведущие преподавали Московского государственного института культуры – Андрей Мартынов и Роман Робов. Опытные мастера делились с участниками фестиваля опытом кинопроизводства, а их студенты Илья Васюков и Иван Гупало консультировали юных коллег в работе на киносъемках.

Большой интерес у юных репортеров вызвали творческие конкурсы, которые прошли непосредственно в дни проведения фестиваля: «Замечай добро» (этот конкурс среди самых добрых фотокорреспондентов организовала компания VSDC, занимающаяся продвижением бесплатного редактора для видео и аудиоконтента); «Киберриски в детской среде» (видеоработы 9 студий стали победителями в спецноминации Tele2 – основного спонсора фестиваля). В день открытия большого медиафорума в Нижнем Новгороде, футуролог Руслан Юсуфов рассказал участникам конкурса об основных киберрисках в детской среде, которые и легли в основу созданных видеороликов.

В рамках фестиваля прошла презентация книги телережиссера, журналиста, продюсера и медиатренера Станислава Разумова «ТВ в школе». К слову, этот яркий спикер привлек внимание участников и педагогов не только своим ораторским талантом, умением легко и просто говорить о сложном, но и безграничной любовью к делу, которым он занимается.

На «Волжских встречах» произошло еще одно удивительное событие. Поделиться с юными корреспондентами своим профессиональным опытом на фестиваль приехала известный журналист, член Академии российского телевидения, бизнес-тренер, писатель Нина Зверева. У ребят была возможность задать множество вопросов мастеру ТВ, а еще узнать, как создавать личные истории и делиться ими со своими зрителями и читателями. Самые активные начжуры смогли получить в этот день замечательный подарок — книги, которые Нина Зверева выпустила совместно со своей коллегой Светланой Иконниковой. Они станут хорошим подспорьем для юных журналистов в их творческой работе.

Ежедневно, в течение всего фестиваля, ребята создавали телесюжеты на разные темы, касающиеся организации культурной программы, учебных занятий и мастер-классов. Все эти работы вошли в телеобзоры, которые подготавливала телевизионная редакция. Помимо создания теледневников, юные участники медиа форума активно работали в пресс-центре и редакции газеты фестиваля «Братское Объединение Молодых Журналистов».

Сегодня большой популярностью у ребят пользуется не только телевизионная, но и мультимедийная журналистика, продвижение в социальных сетях — этим видам СМИ на фестивале было уделено особое внимание. Не меньший интерес у ребят вызывает кино и анимация. В процессе проведения фестиваля было создано немало ярких, талантливых работ, которые отметило профессиональное жюри.

«Волжские встречи» — это новый позитивный опыт. А еще – интенсивная работа, бессонные ночи, интересные лекции и мастер-классы от ведущих специалистов в сфере медиа, конкурсы от партнеров. Отдельная тема — индивидуальные консультации. На этот раз самым популярным медиатренером, который помогал ребятам развивать навыки работы телеведущих, оказалась Любовь Тихомирова. Она провела несколько дневных и ночных мастер-классов, не жалея сил и времени на то, чтобы ребята увезли с собой как можно больше знаний и практического опыта.

Отдельное «спасибо» участники фестиваля говорят организаторам за добрую атмосферу творчества и дружбы! Они готовы снова испытать все эти незабываемые эмоции и приехать на «Волжские встречи-34». Этот фестиваль стал для ребят важнейшим событием жизни, толчком к личностному и творческому развитию.

Минцифры Чувашии.