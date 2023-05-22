В минувшие выходные в Чебоксарах прошел масштабный Семейный фестиваль «Зеленый марафон-Вода России». Организаторами мероприятия выступили Минприроды России, Сбербанк, Администрация г.Чебоксары и Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Праздник проходил на обоих берегах Волги и собрал около 8000 человек. Мероприятие получило огромную поддержку со стороны жителей города и стало настоящим праздником для всех участников.

Мероприятие посетили значимые гости: Михаил Ноздряков, министр финансов — и.о. председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, Леонид Черкесов — председатель Государственного Совета Чувашской Республики, Эмир Бедертдинов — министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Анастасия Трутнева — управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк, Наталья Николаева — председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии», Илья Разбаш — лидер Акции «ВОДА РОССИИ», директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России и Юлия Михалкова — актриса, телеведущая, амбассадор акции “Вода России”.

В своем приветствии участникам фестиваля Михаил Ноздряков подчеркнул значимость Волги для Чувашской Республики и всей России: «Мы здесь родились, и нам сложно представить, что есть города, в которых вообще нет реки. Нам так повезло — мы живем в лучшем месте на Земле. Я в этом уверен и думаю, что сегодняшние гости в этом убедятся, потому что у нас есть достояние – наша Волга. Волга для России – это и символ, и составляющая богатства, мощи, красоты и величия нашей страны. Закономерно, что президент страны – Владимир Владимирович Путин в числе национальных целей, определяя национальный проект «Экология», отдельно выделил федеральный проект «Оздоровление Волги»».

На территории стартового городка на Московской набережной прошли мастер-классы и конкурсы для детей и взрослых: свои двери на площадке открыли Фестиваль недвижимости, «Дружи с финансами» и «Крафтмаркет», выставка автомобилей, чемпионат по жиму лежа, были организованы занятия по йоге и танцам, а также многочисленные активности на экологическую тематику и развлечения для детей. В лектории прошло выступление руководителя Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Андрея Миронова о важности сохранения водных ресурсов и природы в целом.

Спортивные забеги собрали более 2700 участников: около 500 спортсменов преодолели дистанцию в 10 км, чуть более 1500 – дистанцию 4,2 км. На старт детских забегов вышли более 700 участников. Впервые на «Зеленом марафоне» прошли отдельные соревнования согласно правилам вида спорта «Спортивный туризм» — дисциплина «Северная ходьба», а также определена специальная номинация и призовые места на старте в 10 км «Серебряный возраст» для участников возраста 60+. Первые финишеры всех дистанций получили памятные медали. Информация о победителях будет опубликованы на сайте «Зеленого марафона» уже в ближайшее время.

Параллельно на левом берегу Волги проходила уборка городского пляжа, в которой приняли участие 568 волонтеров. Всего было собрано два КамАЗа мусора, которые были рассортированы и сданы в переработку. Так, традиционно больше всего было собрано пластика – 37 мешков, а также бытовых отходов — 22 мешка, стекла — 16 мешков, бумаги — 17 мешков, и металла — 14 мешков. На память на берегу Волги останется установленная в Заволжье скамейка, которая изготовлена полностью из переработанных материалов. Всего акция «Вода России» в честь Дня Волги собрала около 5000 участников со всех муниципальных округов Чувашии. Вместе с Чувашией на уборку вышли все волжские регионы, сделав этот день действительно днем заботы о великой реке.

Участников семейного фестиваля в Чувашии поприветствовали и другие регионы. Видеообращение с уборки реки Сходня направили заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев и Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Экоактивисты Калмыкии, Заволжья, Ярославской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Ивановской, Нижегородской областей и Республика Татарстан также не только провели у себя масштабные уборки, но и прислали свой видеопривет чебоксарцам.

Как отметил руководитель Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов, в регионе ведется не только активная работа по экологическому просвещению населения, но и по реконструкции и строительству очистных сооружений: «Город Чебоксары стоит на берегу великой реки, и мы гордимся ей и стараемся сохранять ее чистоту и первозданную красоту. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» сейчас мы работаем над качественной очисткой ливневых стоков. Наша задача – достичь того, чтобы в Волгу сбрасывались только очищенные сточные воды».

««Зелёный марафон» Сбера – мероприятие, которое проходит уже в 10-ый юбилейный раз и, бесспорно, является одним из самых ярких и массовых спортивно-экологических событий в календаре родной страны и любимого города. Мы рады поддерживать мероприятия, которые направлены на сохранение природы и экологическую осознанность. Надеемся, что каждый из нас сможет внести свой вклад в сохранение чистоты и красоты нашей родной Волги»,– отметила Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк.

В общей сложности количество участников фестиваля «Зеленый марафон – Вода России» в Чебоксарах составило порядка 8000 человек. Каждый, кто хотел, смог сфотографироваться на площадке мероприятия с актрисой Юлией Михалковой, а самые активные получить от нее подарки за участие в лотерее и за самый интересный найденный мусор. Директор ФГБУ «Центр развития ВХК» и лидер акции «Вода России» Илья Разбаш выразил благодарность всем присутствующим за неравнодушное отношение к природе и пожелал в следующий раз приходить не только всей семьей, но и приводить своих друзей и знакомых.

Для получения дипломов от Министерства природных ресурсов и экологии России всем участникам уборки в Заволжье необходимо выложить свой фотоотчет на сайте берегдобрыхдел.рф. Участники уборок в других регионах также могут получить дипломы, выложив фотоотчеты к своим мероприятиям. Общий фотоотчет со всех мероприятий и локация фестиваля будет выложен в официально

Организаторы фестиваля «Зеленый марафон – Вода России» благодарят партнеров проекта за существенный вклад в проведение мероприятия: фитнес-клуб «ДЖУС», медицинский центр «ЛегаМед», развлекательный центр «CyberAction», Республиканский центр финансовой грамотности, проект «Крафтмаркет», автодилера «Альянс Авто», медиахолдинг «Прогород», проект «Чебоксарский полумарафон», «Радио Родных Дорог», магазин «Спорттовары», сервис «СберЗдоровье», ГТРК Чувашии, сервис «СберМаркет», компанию «Акконд» и регионального оператора по обращению с ТКО «Ситиматик Чувашия».