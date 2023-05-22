Поддержка выдвижения Владимира Путина на президентские выборы своевременна и дальновидна – Олег Николаев

Глава Чувашии Олег Николаев выступил на XII съезде социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», в ходе которого лидер партии Сергей Миронов обратился с предложением к делегатам – выдвинуть Президента Владимира Владимировича Путина Президентом Российской Федерации на предстоящих выборах 2024 года.

«В рамках этих сложных временных циклов мы должны еще раз объединиться, причем объединиться идеологически и политически вокруг Президента Российской Федерации, как на уровне партий, так и народов, территорий, – призвал Глава Чувашии Олег Николаев. – В едином духовном порыве мы можем приблизить День Победы, очередной День Победы, который мы все ждем. Для этого все, каждый на своем месте, делает все для того, чтобы этот день приблизился. Это и поддержка нашей армии, контрактников, добровольцев, людей которые с оружием в руках выполняют задачу. Это и помощь жителям новых территорий. Мы здесь тоже участвуем, в том числе по партийной линии».

«Предложение Сергея Миронова выдвинуть и поддержать на следующих президентских выборах кандидатуру действующего Президента Владимира Владимировича Путина, на мой взгляд, как никогда своевременно, содержательно и дальновидно, потому что страна сегодня нуждается в понятной политике и понятном образе будущего, – заявил Олег Николаев. – Поэтому я полностью поддерживаю Ваше предложение и разделяю мнение, что мы с сегодняшнего дня, так же, как и всегда работали, должны работать в режиме избирательной кампании и сделать все, чтобы поддержка превратилась в конкретный результат, а за ним – будущее нашей страны».

Председатель партии Сергей Миронов выступил с докладом об итогах работы партии за период с предыдущего съезда. Он отметил, что партия проделала большую работу в плане поддержки участников специальной военной операции и жителей новых территорий России.

Сергей Миронов отметил, что Чувашское региональное отделение партии – в числе лидеров рейтинга партии.

Председатель регионального отделения, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что лидерство достигается за счет людей, активности членов партии и реализации установки руководства и программных документов. «Мы активно помогаем специальной военной операции, нашим бойцам, жителям новых территорий. Наши ребята воюют, защищая интересы России, а также выполняют обязательства, связанные с тем, чтобы наладить там гражданскую жизнь. Один из руководителей партии Сергей Муравьев будет заниматься организационными вопросами, чтобы обеспечить жизнедеятельность людей на новых территориях. Для нас важна установка – сделать так, чтобы жители Чувашской Республики чувствовали деятельность депутатов и представителей партии. Совместно с Главой республики Олегом Николаевым развиваем промышленность, сельское хозяйство, последовательно улучшаем качество жизни людей».

Руководитель региона подчеркнул, что на счету партии – составление программных и иных стратегических документов. «Очевидно, деятельность партии необходимо и справедливо признать удовлетворительной. Проделана огромная работа, которая последовательно ведется через программные и иные стратегические документы, – сказал Олег Николаев. – Благодаря этому партия активно участвует в тех изменениях и процессах, которые сегодня происходят. Отрадно, что позиция партии всегда направлена на то, чтобы поддержать инициативы людей, которые нацелены на изменение ситуации на той или иной территории, в той или иной отрасли. Это и экономика, и предпринимательство, и другие составляющие».

Глава Чувашии акцентировал внимание на поддержке людей, которые в силу разных причин оказались в сложной жизненной ситуации: «Очень много положений наших программ часто находят отражение и в решениях Президента, что несомненно радует. И мы активно вовлекаемся в их реализацию. Как руководитель региона стараюсь создавать лучшие практики с тем, чтобы люди не просто получили действенную поддержку, а чтобы это было сделано наилучшим образом, и затем могло бы масштабировано на всю страну».

В свою очередь, председатель партии Сергей Миронов подчеркнул: «Олег Николаев — на своем месте. Он — настоящий патриот России, своей малой Родины, замечательной республики Чувашия. Уверен, что скоро Чувашия будет звучать. Много делается даже на небольшой территории, которая не имеет больших ресурсов. Но когда есть желание, когда опираешься на своих земляков, все получается». Он выразил готовность в ближайшем будущем посетить регион.

Делегатами XII съезда социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» из Чувашии стали члены партии – Глава Чувашской Республики Олег Николаев, председатель регионального отделения, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместитель председателя регионального отделения, председатель местного отделения в Чебоксарах, депутат Чебоксарского городского Собрания Федор Степанов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Игорь Моляков и председатель местного отделения г Новочебоксарск, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Сергей Семёнов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики