Ежегодная международная просветительская акция «Ночь географии» традиционно пройдёт в начале лета — со 2 по 4 июня. Стать участником масштабного проекта Русского географического общества, зарегистрировав своё мероприятие, можно с 4 апреля по 25 мая.

Регистрация организаторов мероприятий "Ночи географии" организована на официальном сайте акции night-geo.rgo.ru в период с 4 апреля по 25 мая 2023 года. После прохождения регистрации будет создана визитная карточка мероприятия, которая станет доступна всем посетителям сайта.

Впервые «Ночь географии» состоялась в августе 2020 года. Акцию приурочили к 175-летию Русского географического общества и Дню географа. С тех пор РГО организует «Ночь географии» ежегодно в начале лета. Международная акция символизирует начало нового полевого сезона экспедиций и турмаршрутов и продолжает традицию студентов-географов проводить неформальные встречи после завершения экзаменационной сессии и перед стартом практик.