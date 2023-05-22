Жители Чувашии могут снова отдыхать на Кубе

Регулярное авиасообщение России с крупнейшим островом Карибского бассейна будет возобновлено этим летом. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита на Кубу.

«Республика Куба — для нас ключевой партнер и популярное место отдыха россиян. Мы также всегда рады кубинским гражданам, которые могут приезжать в Россию с деловыми и туристическими целями. В рамках нашего визита в Гавану и по поручению Президента Правительством РФ проработано и принято решение о возобновлении регулярного авиасообщения из России на Кубу», — подчеркнул он.

Авиакомпания «Россия» на первоначальном этапе планирует выполнять три рейса в неделю из Москвы. Летать россияне будут на самолетах Boeing. Продажи билетов откроются примерно через неделю.

Сесть в самолет и, пролетев полмира, сойти с трапа самолета в стране сигар, рома и белоснежных пляжей– мечта многих. Пенсионерка из Чувашии Татьяна Рассказова однажды уже побывала на Острове Свободы, и теперь снова планирует поездку туда.

«Когда я в 2018 году прилетела на Кубу, поняла, что в нашем мире второй такой страны нет! Нет ни такой же, ни хоть чуточку похожей. Куба — особенная, поэтому там обязательно нужно побывать. Пальмы, чистейшее море и роскошные пляжи, как из рекламы. И как же хорошо, что теперь снова появилась возможность туда попасть», — призналась жительница Красноармейского округа.

Сейчас между Кубой и Россией есть прямое чартерное авиасообщение. По итогам года совокупный пассажиропоток может составить до 150 тысяч человек.

Напомним, что весной 2022 года ряд стран закрыли своё воздушное пространство для пролетов российских самолетов, из-за чего исчезла возможность летать на Кубу прямыми регулярными рейсами из России.