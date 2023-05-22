Героями своими гордимся

На Ленинградской земле в городе Всеволожске на Юбилейной площади состоялся традиционный чувашский праздник Акатуй. Это был первый праздник, организованный новым Советом Федеральной национально-культурной автономией чувашей России совместно с Чувашской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга и Чувашским культурным обществом Ленинградской области при поддержке органов власти Ленинградской области и Всеволожского муниципального района. Акатуй был посвящен 175 – летию со дня рождения чувашского просветителя И. Я. Яковлева, Году счастливого детства, объявленного Главой Чувашской Республики и Героям разных времен, защищавших наше Отечество.

Члены чувашской молодежной организации Санкт-Петербурга и Ленинградсской области в торжественной обстановке подняли на флагшьоках три флага: Российский, Ленинградской области и Чувашской Республики.

По чувашской традиции встретили председатели чувашских обществ Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с чувашскими творческими коллективами Николая Федоровича Гаврилова, председателя Федеральной НКА чувашей России, Героя Российской Федерации.

Праздник Акатуй начался с огромного хоровода, которым руководила Людмила Григорьева, руководитель Народного фольклорного коллектива "Шанчак" Егоркинского сельского Дома культуры, заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Затем хоровод организовал огромный хор перед большой сценой и исполнил гимн чувашского народа “Алран кайми аки-сухи...”

Ведущая праздника “Акатуй” была Кондратьева (Феофанова) Мария Вениаминовна. В 2008 году окончила Чувашский Государственный Университет имени И.Н. С 2004 года активно занималась сольной карьерой, исполняла чувашские эстрадные песни. 2 года выступала с коллективом «Янташ», затем-"Хастар". Дипломант Межрегионального Чувашского фестиваля-конкурса «Серебряный голос» 2004 года. Уже 10 лет проживает в Санкт-Петербурге, с мужем воспитывают троих прекрасных дочерей.

Дарья Александровна Воробьева, начальник отдела культуры Всеволожского муниципального района поздравила всех с праздником и отметила, что чувашское общество с 2019 года проводит праздник Акатуй и проводит большую работу по укреплению дружбы между народами.

Исполняющий обязанности руководителя областного Дома дружбы Сергей Новожилов зачитал приветствие председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лиры Бурак. «Этот праздник объединяет разные поколения, которые сообща трудились на земле, вместе закладывали основы хорошего урожая, берегли традиции этого древнего праздника», — говорится в приветствии.

Гостей и участников приветствовал Николай Федорович Гаврилов, Герой России, председатель Федеральной национально-культурной автономии чувашей России. Также Николай Федорович вручил Благодарственные письма Федерального агентства по делам национальностей и ФНКАЧР наиболее отличившимся членам чувашского общества и представителям органов власти Ленинградской области и Всеволожского муниципального района.

Валериан Анатольевич Гаврилов поздравил всех праздником Акатуй, пожелал здоровья, мира и ноых успехов. Также он зачитал поздравление Главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева, председателя Государственного Совета Чувашской Республики Леонида Ильича Черкесова, министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светланы Анатольевны Каликовой, председателя Законодательного Собрания Ленинградсской области Сергея Михайловича Бебенина, президента Чувашского национального конгресса Валерия Леонидовича Клементьева.

Старейшина чувашского землячества Санкт-Петербурга и Ленинградской области, доктор исторических наук, научный консультант ЧНКА СПб Антон Кириллович Салмин кратко рассказал историю чувашского народа и объявил об открытии праздника “Акатуй” под бурные аплодисменты участников мероприятия.

В связи празднованием в Чувашии Года счастливого детства, символично начали праздник с выступлений юных чувашских участников. Первым на сцену вышел Семен Емельянов и исполнил песню на баяне. Затем выступила с песней Катя Намятова.

В рамках Акатуя состоялся Третий Межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «Героями своими гордимся». И открыл фестиваль-конкурс Носов Алексей Николаевич, поэт, автор исполнитель, член комитета союза ветеранов, член Союза писателей Ленинградской области с песнями, плсвященными героям разных эпох. На конкурсе всего приняли участие 15 участников.

На празднике Акатуй открылась Выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Уникальным экспонатом стал портрет Ивана Яковлевича Яковлева, вышитый мастером из Ульяновской области.

Традиционно Индивидуальный предприниматель Ирина Яковлева организовала Выставку – распродажу продукции чувашских товаропроизводителей;

Одним из основных мероприятий в рамках праздника “Акатуй” в этом году стал Турнир по гиревому спорту в честь гвардии матроса Любимова Дмитрия Владимировича, кавалера ордена Мужества, участника боевых действий и специальной военной операции. Он принимал участие в Чеченской войне, награжден орденом Мужества и медалью Суворова.

С мая 2022 года Дмитрий Любимов принимал участие в Специальном военном операции добровольцем на Украине. За неоднократное добросовестное выпполнение боевого задания, мужество и героизм Любимов Дмитрий был представлен к государственной награде.

21 июня Дмитрий, ценой своей жизни и здоровья, спасая двух молодых бойцов, от кассетной мины получил тяжелейшие осколочные ранения сердца, лёгких, печени, кишечника, а также множественные ранения рук и ног.

Дмитрий Владимирович вот уже год лечится и проходиит реабилитацию в клинике Военно-медицинской акаадемии.

Турнир по гиревому спорту организовали и проводили Николай Гаврилов, председатель чувашской молодежной организации и Иван Майоров, мастер спорта по гиревому спорту, курсант военной академии. Николай Федорович Гаврилов, председатель ФНКАЧР, Герой Росси показал мастер-класс участникам Турнира по гиревому спорту.

Традиционно соревнования по метанию дротиков проводит Владимир Николаевич Константинов, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, индивидуальный предприниматель. Среди участников мероприятия это соревнование собирает самое большое количество участников.

Всех участников мероприятия угостили чувашским шурпе и кашей Акатуя. В этом году опять приготовлением этих блюд занимался потомственный чуваш Антон Иванов.

В концертной программе приняли участие 17 творческих коллективов и 13 солистов. Были исполнены чувашские, татарские, цыганские и грузинские танцы, прозвучали песни на русском, чувашском, татарском языках в исполнении солистов и ансамблей из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Ульяновской областей, а также Республик Башкортастан и Чувашия.

Прямая трансляция чувашского праздника «Акатуй» вела Ольга Петрова в контакте: https://vk.com/club179360319

Первый масштабный проект Федеральной национально-культурной автономии чувашей России прошел на высоком уровне.

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