В Чувашии стартует акция «Сфотографируй свою родинку»

Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава Чувашии и Республиканский кожно-венерологический диспансер Минздрава Чувашии в рамках месяца, посвященного борьбе с меланомой, возобновляют профилактическую акцию по ранней диагностике меланомы «Сфотографируй свою родинку». Все желающие могут отправлять анкеты с прикрепленными фотографиями своих «подозрительных» родинок на электронный адрес rkod-rodinka@med.cap.ru.

Снимки будут внимательно изучены врачом-онкологом и дерматологом. В том случае, если по фотографии нельзя будет исключить наличие злокачественного образования, на электронный адрес будет выслано приглашение на прием для осмотра.

Для участия в программе по ранней диагностике меланомы кожи необходимо:

Шаг 1. Ответить на вопросы анкеты.

Шаг 2. Сфотографировать беспокоящую родинку.

Фото должно быть четким и сделано при хорошем освещении. При съемке рядом с родинкой нужно положить линейку. В случае наличия нескольких образований присылайте несколько фотографий крупным планом – каждое необходимо пронумеровать.

Шаг 3. Отправить анкету и фото на электронный адрес rodinka@med.cap.ru, с указанием в теме письма ФИО и номер мобильного телефона.

Акция пройдет с 22 мая по 27 мая 2023 года.

Первоисточник: АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии