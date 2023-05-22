В Чувашии будут временно запрещены беспилотные летающие аппараты

На заседании регионального оперативного штаба принято решение о запрете использования в Чувашии беспилотных воздушных судов для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Соответствующий Указ будет подписан в ближайшее время. Он будет действовать до снятия режима базовой готовности.

«Сегодня мы живём в режиме специальной военной операции. И, учитывая участившиеся атаки беспилотников, мы, конечно, обязаны приложить все усилия, чтобы защитить наших жителей», — подчеркнул Глава республики Олег Николаев.

Как отметил Глава республики, запрет на использование БПЛА во время майских праздников в целом показал хорошую эффективность.

«Наступает лето. В этот период много мероприятий с участием большого количества людей. Такая мера позволит обеспечить более высокую степень безопасности», — обозначил Олег Николаев.

В соответствии с Указом:

запрещается использование на территории Чувашской Республики беспилотных воздушных судов без получения разрешения на их использование;

ведомствам и организациям рекомендовано в пределах полномочий обеспечить реализацию запрета;

муниципалитетам, иным органам и организациям, осуществляющим выдачу разрешений в целях использования беспилотных воздушных судов, необходимо будет обеспечить выдачу данных разрешений.

Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов подчеркнул, на сегодняшний день во многих субъектах Приволжского федерального округа приняты нормативные правовые акты, запрещающие использование беспилотных воздушных судов на территории субъектов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики