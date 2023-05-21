Сельчане поделились своими проблемами

Информационная группа в составе министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светланы Каликовой, депутата Госсовета Чувашии Сергея Мельникова, главы Шумерлинского муниципального округа Льва Рафинова, начальника Русско-Алгашинского ТО Виталия Спиридонова, депутата Собрания депутатов Шумерлинского МО Александра Малькова, главного инженера АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (филиал в г. Шумерле) Дмитрия Леонтьева встретилась с жителями Русских Алгашей в сельской библиотеке.



Кроме основных тем информдня, на встрече были подняты вопросы обслуживания канализационного септика, оплаты коммунальных услуг за воду, ремонта кровли в многоквартирном доме, графика работы сельской библиотеки, установки колонки во дворе многоквартирного дома и другие. На вопросы были даны исчерпывающие ответы, некоторые взяты на контроль.



Светлана Каликова рассказала участникам информдня об обеспечении безопасности детей в летнее время, организации пришкольных лагерей для детского отдыха, о проведении в лагерях культурных мероприятий с приглашением республиканских артистов, о проведении благотворительной акции «Взрослые — детям» в республике, о развитии туризма в Чувашии.

Дмитрий Леонтьев остановился на вопросах пожарной безопасности и правильного содержания газового оборудования.



Одним из заданных вопросов, тесно переплетающимся с темой информдня, стала новая несанкционированная свалка в Русских Алгашах. После встречи с населением информгруппа совместно с активистами поселения выехала на место.



Во второй части Единого информдня группа встретилась с жителями Чувашских Алгашей. Светлана Каликова уделила особое внимание вопросам организации досуга детей в период летних каникул, рассказала о работе учреждений культуры, о проектах, направленных на развитие детского творчества. Лев Рафинов остановился на вопросах использования земель сельхозназначения.

Рабочий визит Лев Рафинов завершил совещанием с руководителем Русско-Алгашинского ТО Виталием Спиридоновым и активистами. Обсудили проектно-сметную документацию инициативного проекта по замене водопроводных сетей в селе, рассмотрели варианты дальнейшей работы по очистке подаваемой жителям воды, посетили очистные сооружения. Сельчане ознакомили главу округа с проблемами, возникающими в процессе эксплуатации септика. Лев Рафинов взял озвученные вопросы на контроль.

По традиции в заключение встреч был организован прием граждан по личным вопросам.

Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.